حفظ التحقيق في بلاغ محمد فؤاد ضد «إف إس جي» العقارية

قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المطرب محمد فؤاد، ضد شركة “إف إس جي” العقارية، والتي سبق واتهمها المطرب بالنصب والاحتيال، ومخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والمماطلة في دفع الفوائد.

وقال محامي الشركة العقارية، في بيان له، إنه ثبت للنيابة العامة خلو الأوراق من ثمة طرق احتيالية أو نصب من الشركة المشكو في حقها، وأن المشروع الذي شارك في تأسيسه المطرب محمد فؤاد هو مشروع قائم بالفعل طبقا للمستندات المقدمة من الشركة، وهو ما دفع النيابة لاستبعاد شبهة الجريمة، لتقرر حفظ التحقيقات.

كانت النيابة العامة، قد استعدت مايكل الأسيوطى، مؤسس شركة «إف إس جى» للتطوير العقارى، لسماع أقواله في الاتهامات التي وجهها له وآخرين، المطرب محمد فؤاد، يتهمهم بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، والمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الأسيوطي، واطلعت على الأوراق الخاصة بالشركة، والتي تفيد بوجود المطرب ضمن المساهمين في أحد مشروعاتها، واطمئنت إلى أن الأموال التي قدمها فؤاد لم تكن بزعم توظيفها، لكنها ضمن شراكة على أحد مشروعات الشركة، لتصدر النيابة قرارها بإخلاء سبيل الأسيوطي.

“المال” حاولت التواصل مع المطرب محمد فؤاد أو مدير أعماله تليفونيا، لكن لم يستجيبا لهواتفهم.

كان المطرب محمد فؤاد قد حرر محضرًا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، وآخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، والمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

في شهر مارس 2021 أعلن المطرب محمد فؤاد دخوله مجال الاستثمار العقاري مع شركة فورسيزون جروب على مشروع «فلوريا 5» على مساحة 23 فدانا بالعاصمة الإدارية، وتحديدًا في قطعة رقم L1 بمنطقة R8 وفي شهر أبريل 2021، أقامت الشركة حفلا ضخما لإطلاق المشروع في أحد فنادق القاهرة الكبرى حضره نجوم الفن والمجتمع، وأحياه فؤاد باعتباره الشريك المؤسس للشركة واستعان فيه بالفنان وائل جسار ومصطفى حجاج.

يشار إلى أن فورسيزون العقارية تملك 4 مولات يتم تأسيسها فى الفترة الحالية، منها بلو مول، وسيفنتى مول، وريكسوز مول فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مشروع فلوريا.