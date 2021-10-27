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حفظه كاملا وعمره 5 سنوات.. السيسي يدعو الطفل أحمد تامر لتلاوة القرآن بأول افتتاح للمشروعات (فيديو)

دعا الرئيس السيسي الأسر لتنمية مواهب أولادهم.
المال - خاص 1:16 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 1:16 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الطفل أحمد تامر (8 سنوات)، حافظ كتاب الله الكريم، لتلاوة آيات منه في أول افتتاح للمشروعات القومية.

جاء  في مداخلة هاتفية للرئيس السيسي الأربعاء لبرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية إم بي سي مصر، معلقا على الطفل أحمد تامر الذي حفظ القرآن كاملا وعمره 5 سنوات.

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ووجه الرئيس السيسي حديثه للطفل أحمد تامر الذي وصفته القناة بأنه “معجزة”، قائلا: ” تحياتي لابننا أحمد، بسم الله ما شاء الله عليك، ربنايحفظك ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء وبهنئ والدك ووالدتك “.

وأضاف: “أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأقدس كلام وأكرم كلام وأطيب كلام البركة كلها معاك ربنا يحميك”.

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وتابع: “الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، وأنا حبيبت أعمل مداخلة عشان كل اللي سمعني أننا إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، لكن في نقطة مهمة”.

واستكمل قائلا: “عاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ونشوف النقاط اللي ممكن يتفوقوا فيها مش مهم تكون الحفظة  زى أحمد، كلها نعم من ربنا ممكن تكون أنشطة رياضية، وأنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى سنجد النبت الجميل بتاعنا بيكبر”.

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ودعا الرئيس السيسي الطفل أحمد تامر للتلاوة بأول افتتاح للمشروعات، قائلا: “أنا بدعوك في أول افتتاح تجي تقرأ آيات من القرآن الكريم،  أنا بستأذن الوالد وأسرتك  في أن أحمد يكون الشيخ بتاعنا في أول افتتاح”.

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