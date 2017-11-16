حفر أساسات عقار ببنها يكشف سرا فرعونيا

حسين رجب قال د. مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار في بيان مساء الخميس أنه أثناء قيام إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الداخلية بحفر أساسات برج سكني للضباط بإحدي الأراضي بمنطقة تل أتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تم العثور على مجموعة من الكتل الحجرية عليها نقوش هيروغليفية. وبحسب البيان

حسين رجب

قال د. مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار في بيان مساء الخميس أنه أثناء قيام إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الداخلية بحفر أساسات برج سكني للضباط بإحدي الأراضي بمنطقة تل أتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تم العثور على مجموعة من الكتل الحجرية عليها نقوش هيروغليفية.

وبحسب البيان الذي نشرته صفحة وزارة الآثار بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح د. وزيري أنه تم تشكيل فريق عمل من مفتشي الآثار ومرممي المنطقة لمعاينة الكتل المكتشفة.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد إجراء أعمال الدراسات اللازمة عليها لتحديد ماهيتها على وجه الدقة.

وأشار د. وزيري إلى أنه جاري الآن إجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة عليها تمهيدا لتسجيلها و نقلها الى المخزن المتحفي بالقليوبية والذي يحمل اسم الدكتور الراحل عبد الحليم نور الدين.

ومن جانبه قال د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار أن أعمال حفر الأساسات تتم تحت الإشراف الكامل للوزارة حيث أن هذه الأرض تخضع لقانون حماية الآثار، تحسبا للعثور على قطع أثرية وهو الأمر المتبع مع كافة الأراضي في جمهورية مصر العربية.

و أكد د. عشماوي ان أعمال حفر الأساسات سيتم إستكمالها يدويا دون استخدام اللودارات أو أي الات قد تضر بالآثار في حال العثور على قطع أثرية أخرى