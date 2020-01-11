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حفتر يعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل ويهدد بمواجهة أي خرق (فيديو)

على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار
المال - خاص 11:52 م, السبت, 11 يناير 20 11:52 م, السبت, 11 يناير 20

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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، وفق ما نقلته سبوتنيك الروسية.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم حفتر اللواء، في بيان مصور: “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”.

وأضاف متحدث حفتر أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أي خرق لهذه الهدنة”.

أعلن قائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، في ديسمبر الماضي، عن إطلاق “معركة حاسمة” للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وبدء التقدم نحو قلبها.

ويأتي هذا في الوقت الذي كانت تستعد فيه تركيا لإرسال قوات لدعم حكومة طرابلس، التي كان يواجهها حفتر.

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بقلم المال - خاص

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