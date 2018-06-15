حفتر يبحث آخر تطورات منطقة الهلال النفطي وخطة التأمين

وكالات: أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يبحث آخر تطورات في منطقة الهلال النفطي من أجل وضع خطة لتأمين تلك المنطقة. وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان صحفي الجمعة، بحسب و

وكالات:

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يبحث آخر تطورات في منطقة الهلال النفطي من أجل وضع خطة لتأمين تلك المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان صحفي الجمعة، بحسب وكالة «سبونتيك الروسية»، إن «القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يجتمع مع آمر غرفة عمليات الهلال النفطي، العميد أحمد سالم لبحث آخر تطورات المنطقة».

وأشار البيان إلى أن «الجيش الليبي يستعد لدحر الجماعات المارقة التي حاولت التسلل للهلال النفطي»، مؤكدا «وضع الخطط اللازمة لتأمين قوت الليبيين».