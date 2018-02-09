حفتر: ليبيا الآن تشبه مصر ما قبل السيسي

وكالات: تحدث قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، حول العلاقة التي تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي: «مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم، إن عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على…

وكالات:





تحدث قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، حول العلاقة التي تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي: «مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم، إن عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء، لقد انتشر الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا».

وتابع «حفتر»، في مقابلة مطولة أجراها مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، ونقلتها «سبونتيك الروسية»: «استغرق الأمر منا 3 سنوات كاملة، لاستئصال الإرهاب من بنغازي، رغم امتلاكنا وسائل محدودة للغاية، بسبب حظر الأسلحة المفروض علينا».

ومضى: «للأسف، هناك توتر بين الشرق والغرب، نحن بحاجة إلى تهدئة الوضع، حتى يتمكن الجيش من محاربة الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد».

وطالب قائد الجيش الليبي، بضرورة قطع الطريق على تنظيم «الإخوان المسلمين»، متهما إياهم بالمسؤولية عن إيصال الإرهابيين إلى ليبيا.