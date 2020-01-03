«حفتر» للشعب الليبي : حان وقت المواجهة وقبول التحدى وحمل السلاح

أعلن حفتر أن المعركة اليوم أصبحت حربًا ضروسًا في مواجهة مستعمر غاشم

قال القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر ، الجمعة في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي: إنه حان وقت المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة وحمل السلاح رجالًا ونساء، عسكريون ومدنيون، نقلا عن سكاي نيوز.

وأعلن حفتر أن المعركة اليوم أصبحت حربًا ضروسًا في مواجهة مستعمر غاشم.

وتأتي كلمة حفتر عقب مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، في تحرك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار ردود فعل مستاءة على الصعيدين العربي والدولي.



وتابع: “تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة والعالم، بعد أن استنفد الإرهاب منذ الرابع من أبريل كل طاقاته، وتلقى من الضربات الموجعة ما أفقده غالبية مقاتليه وعتاده”.

وطالب حفتر الشعب التركي بأن ينتفض في وجه أردوغان الذي وصفه بـ”السلطان العثماني المعتوه”، والوقوف فى وجه مخططاته التوسعية.