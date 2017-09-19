حفاظًا على فرع رشيد.. التخطيط تدعم محطة مياه بالجيزة

أحمد عاشور وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على دعم مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة أبو رواش، بمبلغ 200 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2017/2018، والمنفذة من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للأهمية القصوى للمشروع باعتباره أح



أحمد عاشور

وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على دعم مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة أبو رواش، بمبلغ 200 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2017/2018، والمنفذة من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للأهمية القصوى للمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.

وقالت الوزيرة إن الاعتماد يمثل استجابة لتوجه الدولة نحو أحد المشروعات القومية المهمة، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة استثمارات المشروع مرحليًا وفقًا لمعدلات التنفيذ.

ويهدف هذا الاعتماد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 400 ألف م٣/يوم إلى 1,6 مليون م٣/ يوم، مع إضافة مرحلة معالجة ثانوية جديدة لكامل طاقة المحطة لتحسين خواص المياه المعالجة والتي يتم التخلص منها بمصرف بركات إلى مصرف الرهاوي والذي يصب على فرع رشيد، وذلك حفاظاً على مياه نهر النيل والثروة السمكية والبيئة المحيطة.

يذكر أن “السعيد” كانت قد وافقت على اعتماد مبلغ 272.5 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي السابق 2016/2017، للبدء في مشروع محطة معالجة وتنقية الصرف الصحي أبو رواش، كدفعة مقدمة لبدء العمل في المشروع.

يُشار إلى أن قرية “أبو رواش” هي إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، وتشتهر القرية باحتراف أهلها لصيد الحيوانات والزواحف المفترسة والسامة، وببيعها إلى الجامعات المصرية لتُستخدم في أغراض البحث العلمي.