ثقافة وفنون

حفاظًا على الذوق العام.. مقترح برلماني بحظر تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح

أغاني المهرجانات لون جديد لم نره من قبل، ولا يمت للفن المصري بصلة
ياسمين فواز 2:20 م, الخميس, 24 فبراير 22 2:20 م, الخميس, 24 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك


تقدّم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزيري الثقافة والتنمية المحلية، بموجبه يحظر تداول أو تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح بالمحافظات.

وقال عباس، اليوم الخميس، إن الفن المصري يواجه هجمة شرسة خلال الأونة الأخيرة، غير معلومة الأطراف لكن واضحة الأهداف، وهي استهداف الهوية المصرية، ومحاولات حثيثة لاندثار الفن المصري بعد أنكانت لنا الريادة، وأصبحت ما يسمى أغاني المهرجانات تنتشر كالنار في الهشيم.

وأضاف عباس أن هؤلاء المغنيين ليسوا مرفوضين لشخصهم، وإنما لما يقدمونه للمجتمع من أغانٍ خارجة عن الذوق والأدب والقيمة بسبب ألفاظ خارجة تحتويها الأغاني مما يؤثر على الأطفال الذين يرددون هذه الكلمات بعد أن حفظوها جيدًا بسبب مزجها بالموسيقى فنجدهم يرددون على غير وعي وإدراك هذه الألفاظ الخارجة.

وأشار إلى أن أغاني المهرجانات لون جديد لم نره من قبل، ولا يمت للفن المصري بصلة، عاصر الكثير من الأجيال الأغاني الشعبية، غير أن هذا اللون مفروض علينا، وحال استمراره سيمس هويتنا، ليس مقبولًا أن نرى شبابنا يرددون مثل أغاني هذه التي تتضمن ألفاظًا خارجة.

وتساءل عباس: هل هذا ما نريده لشبابنا في المستقبل؟.. وهل هذه هي الأخلاق التي نربيهم عليها؟.. فلم يعد مقبولًا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة التي تستهدف هويتنا الثقافية ومحاولات إفساد الذوق العام، مقترحًا بمنع تداول أو تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح حفاظًا على الذوق العام.

اقرأ أيضا  هشام صادق يتعاون مع ديانا حداد في أغنية بعنوان «الرموش»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

عمرو دياب ينتقل حصريا لأنغامي .. هل تكون خطوة ناجحة في مشواره الفني

أحمد حمدي 8:03 م, الجمعة, 25 فبراير 22

«أنغامي» تتفرد بحصرية أعمال الفنان عمرو دياب

مصطفى طلعت 9:24 م, الخميس, 24 فبراير 22

بعد طرح الكليب.. إيهاب توفيق يهنئ سامو زين ويشارك «بسيطة» عبر صفحته

أحمد حمدي 8:33 م, الخميس, 24 فبراير 22

موسيقيون : حذف أغنيات عمرو دياب على المنصات المختلفة «تسويق ذكي»

أحمد حمدي 4:00 م, الخميس, 24 فبراير 22

سيمون تعود بعد 20 عاما بأغنية «الروح الفرفوشة».. وموسيقيون يعلقون

أحمد حمدي 2:29 م, الخميس, 24 فبراير 22

سمير صبري يثير القلق على حالته الصحية بعد نقله للمستشفى

أحمد حمدي 5:35 م, الأربعاء, 23 فبراير 22