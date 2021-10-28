الإسكندرية

حفاظا على السيولة المرورية.. استكمال أعمال الرصف في عدة شوارع بمطروح

تابع العميد عصام عبدالغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة استكمال أعمال الرصف بمدخل المدينة الغربي بطول 2 كيلومترا بداية الطريق من مدخل المدينة الغربي الي المسجد الكبير (شارع جمال عبدالناصر ) تمهيدا للانتهاء منه قريبا للتيسير على المواطنين حفاظا على…

معتز محمود 1:12 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 1:12 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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تابع العميد عصام عبدالغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة استكمال أعمال الرصف بمدخل المدينة الغربي بطول 2 كيلومترا بداية الطريق من مدخل المدينة الغربي الي المسجد الكبير (شارع جمال عبدالناصر ) تمهيدا للانتهاء منه قريبا للتيسير على المواطنين حفاظا على السيولة المرورية .

ويأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية من إناره ورصف وتمهيد طرق للتيسير على المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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كما انتهت إدارة الإنارة بالمركز من إصلاح وصيانة وإنارة كشافات إنارة بقرية زاوية العوامة المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة وإصلاح وصيانة وإنارة كشافات إنارة بامتداد شارع مسجد التوبة وتجمع السلخانة الجديدة ضمن خطة الإنارة بالمركز .

كما انتهى مجلس مدينة سيوة تحت إشراف الأستاذ محمد بكر رئيس المدينة من عمل مطبات أمام مداخل المدارس الرئيسية حرصا على سلامة وأمان الطلاب وكذا تمهيد وإصلاح شارع ابني بيتك ،وشارع الاذاعة . بالإضافة إلى متابعة أعمال تمهيد وتوسعة الشوارع بمناطق : تابة، وسيدي رحيم، وذلك بواسطة سيارات و معدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سيوة حفاظا على السيولة المرورية بتلك المناطق وأعمال صيانة أعمدة الانارة العامة بمناطق الدكرور وجوبا وأغورمى للتيسير على المواطنين .

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بقلم معتز محمود

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