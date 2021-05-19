حفارو القبور في الأرجنتين يهددون بالإضراب عن العمل

يهدد حفارو القبور في الأرجنتين بالإضراب عن العمل لعدم حصولهم على التطعيمات اللازمة وسط تنامي الوفيات هناك.

وبحسب وكالة رويترز، يشعر ارنستو فابيان اجور، أحد حفاري القبور لدى مقبرة تقع في أحد أحياء العاصمة بيونس إيرس، بأنه بصدد الدخول في معركة كل يوم وسط تزايد وفيات كورونا في البلاد بفعل موجة جديدة من الإصابات.

حفارو القبور يهددون

ويهدد حفارو القبور هناك بالدخول في إضراب لحين تنفيذ مطلب الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

ويعد هذا التهديد بمثابة اختبار لحكومة الأرجنتين التي علقت توزيع اللقاحات عدة مرات.

وقال اجور لوكالة رويترز:” نحن نخوض معركة يوميا في هذا المكان. الخوف حقيقي، ولهذا نحن نريد أن يحصل الجميع على التطعيم حتى يتسنى لنا العيش عدة سنوات أخرى.”

وتعاني الأرجنتين من موجة ثانية حادة من الجائحة، إذ لامس متوسط الوفيات اليومية قمة قياسية تقدر ب 450 وفاة يوميا.

وسجلت البلاد 70 ألف حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

ويصل متوسط الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من 25 ألف حالة، مما يستدعي ضرورة تشديد القيود.

وتمكنت حملة التطعيم الوطنية في البلاد تطعيم نسبة 4.5% بشكل كامل من إجمالي عدد السكان وحصلت نسبة 18% على جرعة واحدة فقط.

ويتم تقديم 132 ألف جرعة يومية في المتوسط، ويستغرق الأمر لذلك قضاء 69 يوميا لتطعيم نسبة 10% أخرى من السكان.

وهددت نقابة تمثل عمال المقابر والجنازات ببدء إضراب قومي حال عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة بخصوص التطعيمات.

وربما يبدأ الإضراب الأسبوع الجاري بعد انتهاء فترة فرضتها الحكومة للتوصل لحل وسط.

ويتضمن بروتوكول دفن ضحايا كوفيد-19 تعقيم الكفن وارتداء زي خاص لحماية الجسم وكمامات ونظارات و قفازات.

وأضاف:” هذا عمل شاق نفعله كل يوم واتمنى حصولنا على التطعيم لأننا كل يوم نحتاج لحماية أنفسنا خصوصا وسط انتشار عدوى كوفيد-19.”

وأظهر استطلاع للرأي أن العمال، خلافا لخطر انتقال العدوى إليهم، يتوجب عليهم طمأنة أقاربهم وتقييد عدد أفراد أسرة المتوفي ممن يرغبون في زيارة القبر إلتزاما بإجراءات الوقاية من كوفيد-19.