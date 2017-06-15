حظر 3 شركات من الاستفادة بنظم التداول بالبورصة

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجسلتها المنعقدة اليوم الخميس حظر استفادة ثلاث شركات للأوراق المالية من نظم التداول كتدابير احترازية لحين التزامهم بالمعايير المالية.

وشلمت الشركات المذكورة: أرباح لتداول الأوراق المالية، وشعاع لتداول الأوراق المالية، وبريزما للوساطة في الأوراق المالية.

وحظرت اللجنة الشركات المذكورة من الاستفادة بنظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظرت وجود أي من العاملين لديها في قاعة التداول.

وقالت اللجنة فى 3 بيانات مفضلة منشورة على شاشة التداول إنها اتخذت هذا الاجراء كتدبير احترازي لحين التأكد من التزام الشركات بكل الاشتراطات والمعايير المالية والفنية التي تسمح لها بمزاولة النشاط المرخص لها به وكذلك استيفاء كل المستندات المطلوبة منها.