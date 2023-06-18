حظر صرف حسابات صندوق التأمين الخاص بهندسة التليفونات بـ«المصرية للاتصالات» (ملف)

مدّت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن الموارد الأخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهندسة التليفونات بالشركة المصرية للاتصالات، بقرارها رقم 1510 لسنة 2023.

وبالحديث عن ذلك، فقد مدّت الهيئة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهندسة التليفونات بالشركة المصرية للاتصالات إلا بموافقة الهيئة، لمدة عام، ابتداء من السابع من يونيو الجاري أو لحين تصحيح الصندوق لأوضاعهـ أيهما أقرب.

ويمكن الاطلاع على نص القرار من هنا.

يذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.