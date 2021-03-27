حظر تصدير البصل والبطاطس والفلفل الملون إلى الأردن

أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة تعليمات جديدة بشأن تصدير الحاصلات الزراعية إلى المملكة الأردنية، وذلك فى ضوء ما ورد من قبل مكتب التمثيل التجارى المصرى بعمان بهذا الشأن.

ونصت التعليمات على الالتزام بمواعيد تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة إلى المملكة الأردنية، طبقا للجداول التى تم إرفاقها بالقرار والتى تضمنت نوع المحصول وفترة حظر تصديره وفترة السماح بتصديره.

ونصت التعليمات الفنية التى أصدرتها إدارة الحجر الزراعى على أنه يسرى ذلك على جميع أنواع الحاصلات الزراعية التى تم ورودها بالجدول المرفق بالقرار من الحاصلات البستانية سواء كانت تلك الحاصلات فاكهة أو خضر .

ونص القرار على حظر تصديرعدد من أنواع الحاصلات الزراعية غير المسموح بها بالدخول إلى السوق الأردنية والتى تضمنت البصل، والبطاطس، والفلفل الملون.

أما بالنسبة لباقى الأصناف من الحاصلات الزراعية فتم تقسيم تصديرها خلال أشهر العام، والتى شملت كلا من الجزر، والموز، والبرتقال، والليمون ، والتفاح ، والفراولة ، والخوخ والعنب، والثوم.

كما تضمنت الحاصلات الزراعية كلا من الكرز الأحمر، والكاكا، والرمان والجوافة والمشمش والبطيخ ، بالإضافة إلى المحاصيل البستانية والتى تشمل الماندلين.

يذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وقع الأسبوع الماضى مذكرة تفاهم مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الأردنية بمقر المجلس.

وحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات حول الاستيراد والتصدير والاستثمارات التى تخص قطاع الحاصلات الزراعية فى البلدين.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير الخدمات للمصدر المصرى والمستورد الأردنى فى المنتجات الزراعية، وإمكانية إيجاد فرص تجارية للمنتجات الزراعية المصرية، وتوفر الاتفاقية إمكانية العمل على تشكيل وفود تجارية بين الطرفين وضمان تسهيل اللقاءات الثنائية بين المستوردين والمصدرين ورعايتها والتعميم على أعضاء النقابة والمجلس فى حال إيجاد فرص تجارية متبادلة.

وبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى الأردن حوالى 79 ألف طن بقيمة بلغت 41 مليون دولار خلال الموسم المنتهى 2020/2019 وفقا للمجلس. ومن أبرز المحاصيل التى تم تصديرها من مصر إلى الأردن الموالح، والموز، والمانجو، والثوم، والبطاطا