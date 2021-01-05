اقتصاد وأسواق

حظر استيراد المواد الغذائية إلا بترخيص من هيئة سلامة الغذاء

هيئة سلامة الغذاء أصدرت منشورًا رقابيًا يحمل رقم 1 لعام 2021
محمد ريحان 7:44 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 7:44 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشور الرقابي رقم (1) لسنة 2021، والخاص بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
 
وقال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هذا المنشور يأتي في إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الموارد الغذائية، وتطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد، وكذلك تنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر مع الأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء، إضافة إلى تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر، وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى جمهورية مصر العربية.
 
وأوضح منصور أن هذا القرار يسري على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2020 الصادر في 16 / 7 / 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية.
 

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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