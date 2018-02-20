حطبة : فندق كليوباترا أثبت نجاح الشراكة مع القطاع الخاص

القابضة تمتلك 24 فندقًا بواقع 6 آلاف غرفة دعاء محمود ومحمود محسن قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك ما تم إنجازه في تطوير فندق كليوباترا. وأضافت

القابضة تمتلك 24 فندقًا بواقع 6 آلاف غرفة





دعاء محمود ومحمود محسن

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك ما تم إنجازه في تطوير فندق كليوباترا.

وأضافت حطبة، في كلمتها خلال افتتاح فندق كليوباترا بالتحرير بعد تطويره، أن الشركة القابضة تمتلك 26 فندقًا، بواقع 6 آلاف غرفة فندقية، مشيرة إلى أن فندق كليوباترا يضم 60 غرفة، و12 جناحًا، مشيدة بالتطور الهائل الذي شهده الفندق.

وأكدت أن الشركة تستهدف، خلال الفترة المقبلة، زيادة نوعية الفنادق ذات مستوى الـ3 و4 نجوم؛ بهدف تلبية متطلبات قطاع السياحة.

وأشادت حطبة بارتفاع عدد السائحين الوافدين للمقصد المصري خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له 2016، متوقعة أن يستمر هذا التحسن مع نهاية العام الحالي.

جاء ذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وفؤاد نعيم رئيس شركة أراكان، بالإضافة إلى شريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة “إيجوث”.