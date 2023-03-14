حضور 350 مشاركا بمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى الأقصر

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن مؤتمر التأمين متناهى الصغر يشهد فى دورته الحالية حضور 350 مشاركا من 13 دولة بالإضافة إلى مصر.



وأضاف الزهيرى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر، أن هذا النوع من التأمين يوفر خدماته لشريحة كبيرة من العملاء وهو من أهم أدوات الشمول المالى بالدول الناشئة ومنها مصر.



وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين وضع استراتيجية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ومنها متناهى الصغر غير توفير منتجات بأسعار مناسبة وشروط ميسرة.



ولفت أن الاتحاد يعمل على تحديد احتياجات شريحة متناهى الصغر وتصميم منتجات جديدة وإبرام شراكات لرفع الوعى التأمينى.



وكشف عن تشكيل الاتحاد لجنتين وهما التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى تضمان خبراء لدراسة الحلول لتغطية المخاطر و المنتجات الجديدة لافتا إلى قيام الأولى بتصميم وثيقة لتغطية المحاصيل الزراعية.



وأشار إلى إبرام الاتحاد لشراكات مختلفة مع عدة جهات مثل هيئة المعونة اليابانية “الجايكا” والتى قامت بدراسة عن نشاط التأمين متناهى الصغر وهو ما استغلته لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد فى تصميم منتجات تلبى احتياجات هذه الشريحة.



ولفت إلى شراكة الاتحاد مع شبكة التأمين متناهى الصغر وهيئة البريد وغيرها لدعم نشاط التأمين متناهى الصغر.

وكشف أن أقساط التأمين متناهى الصغر عالميا بلغت 84 مليار دولار العام الماضى ومتوقع وصوله إلى 118 مليار دولار في 2023.



وأشار إلى أن أقساط التأمين متناهى الصغر فى مصر بلغت 389 مليون جنيه العام الماضي مقابل 280 مليونا العام السابق له بنمو 38% فيما بلغ عدد عملائه 5.8 مليون عميل.