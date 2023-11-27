حضور مكثف لشركات التطوير العقاري في معارض السعودية

شهدت الأسابيع القليلة الماضية نشاطا لافتا من شركات التطوير العقارى للتواجد فى عدة فعاليات ومعارض متخصصة فى المملكة العربية السعودية والتى تضمنت طرح وحدات مميزة بأسعار تنافسية بهدف جذب أكبر قدر من العملاء وتنشيط تصدير العقارات.

بداية، شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية «ACUD» فى المؤتمر السعودى المصرى العقارى «SEREC».

وضم المؤتمر عددا كبيرا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقارى والمستثمرين من مصر والسعودية و من أنحاء العالم وذلك فى إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وفى هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون فى شتى المجالات بين البلدين، مؤكدا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية «ACUD» فى المؤتمر تأتى فى إطار إستراتيجية الشركة للتوسع فى الأسواق العربية والعالمية.

وأكد «عباس» أن مشروع العاصمة الإدارية هو «حلم تحقق»، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالى مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان.

والعاصمة الإدارية هى إحدى مدن الجيل الرابع التى تطبق مفهوم المبانى الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكى لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومى إلكترونى للحد من النفايات وتوجد بها أيضا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذى يعد رئة العاصمة.

وصرح «عباس» بأن شركة العاصمة الإدارية «ACUD» توفر تسهيلات وحوافز استثمارية جذابة للمستثمرين من بينها الإعفاءات الضريبية، وتخفيضات على أسعار الأراضي، وخدمات الدعم الفني، وتوفر للمقيمين والزوار والمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال توفير جميع الموارد والخدمات الأساسية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والخدمات الحكومية والمرافق الترفيهية والتجارية كجزءٍ لا يتجزأ من سياسة الاستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه جار حاليا الانتهاء من تخطيط المنطقة الصناعية على مساحة 1800 فدان على طريق السخنة، إلى جانب إنشاء مراكز بيانات ضخمة والتخطيط للمراحل الثانية والثالثة والرابعة للمدينة استعدادا لطرح المرحلة الثانية.

وخلال مشاركته فى المؤتمر السعودى المصرى العقاري، عقد المهندس خالد عباس مجموعة من اللقاءات الثنائية مع المستثمرين السعوديين والدوليين، بهدف الوقوف على آخر خطط وإنجازات وتطورات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا عالميًا للتنمية العمرانية المستدامة والذكية، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

كما تم تنظيم فعاليات النسخة العاشرة من معرض «عقارات النيل» والتى تقام بجدة.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالا كبيرا من العملاء بالمملكة وإشادة بالمشروعات المطروحة من الشركات المصرية وكذلك العروض والتسهيلات المميزة.

ويشارك فى المعرض كبار مطورى القطاع العقارى من بينهم «تطوير مصر»، «سيتى إيدج»، «ريدكون بروبرتيز»، «إى جى إى للتنمية»، «مصر إيطاليا»، «هايد بارك»، «Cred»، «فاوندرز»، «السعودية المصرية للتعمير»، «العتال هولدينج»، «باراجون»، الكازار للتطوير العقاري، «سوما باي»، «TLD- The Land Developers»،» TBK»، «إنرشيا»، «معمار الأشراف»،» UC للتطوير العقاري»، «جيتس».

وحققت الشركات المصرية بالنسخة التاسعة من معرض « عقارات النيل « التى أقيمت فى الرياض فى مايو 2023 مبيعات تتخطى 1.5 مليار جنيه.

وتمكنت معارض «عقارات النيل»، منذ انطلاقها عام 2017 من تحقيق نتائج مهمة فى ملف تصدير العقارات والترويج لحركة التنمية والتعمير والفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، وأقيمت بعدد من الدول العربية الشقيقة وتستهدف الانطلاق خارج حدود الوطن العربى قريبًا.

كما شاركت شركة «IGI Developments» بأكبر محفظة من المشروعات العقارية بمعرض عقارات النيل.

وأكد المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذى للشركة أهمية المعارض الخارجية والمؤتمرات العقارية التى تهدف إلى تصدير خبرات الشركات المصرية بقطاعات التطوير والمقاولات والاستشارات.

وتستحوذ مشروعات شركةIGI Developments «على اهتمام العملاء خارج مصر منذ إقامة أول مشروعاتها «حى الأشجار» بمدينة السادس من أكتوبر والذى يعد أحد أهم العلامات الشهيرة لدى العملاء بدول الخليج العربى نظرا لريادته للمجتمعات السكنية بالمنطقة وموقعه المميز بمدينة 6 أكتوبر.

وقال «مصطفي» إن الشركات العقارية التى تتواجد فى معرض «عقارات النيل» بمثابة سفراء لمصر للترويج للفرص الاستثمارية الكبرى وحركة التنمية والتعمير التى تشهدها البلاد.

أما شركة «باراجون» للتطوير العقارى فقد شاركت أيضا فى معرض «نايل إكسبو» لتسويق محفظة مشروعاتها للعملاء فى دول الخليج.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية شركة «باراجون» للتطوير العقارى الرامية إلى زيادة حصيلة مصر من التصدير العقارى عبر المشاركة فى كبرى المعارض الخارجية للترويج للنهضة العمرانية التى تشهدها البلاد، والتسويق لمحفظة مشروعات الشركة، والتى تضم مبانى إدارية صممت ونفذت وفقًا لأعلى معايير الاستدامة.

كما يتم إدارتها بأحدث الحلول التكنولوجية لتقدم أفضل خدمة للعملاء، وفى الوقت نفسه تحافظ على البيئة وترشد استخدام الموارد الطبيعية، إضافة إلى عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية للتوسع الخارجي.

وتطرح «باراجون» بمعرض «نايل إكسبو السعودية» 3 مشروعات للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتميز بتصميمات فريدة وتوفر بيئة صحية للعمل، ونجحت فى الانتهاء من تسليم المشروع الأول، وحققت نسب تنفيذ متقدمة فى الأعمال الإنشائية للمشروعين الثانى والثالث.

كما تقدم الشركة عروضا خاصة لمشروع «باراجون 2» تشمل %25 خصما بدون مقدم وأنظمة سداد مناسبة تصل إلى نسب تقسيط متساوية لمدة 5 سنين، لتناسب الراغبين فى الاستثمار العقارى وتحقيق عائد دورى مرتفع.

وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقارى إنها تستهدف من المشاركة فى معرض «نايل إكسبو السعودية» زيادة حجم مبيعاتها السنوية للعملاء خارج مصر، مستغلة تميزها بتنفيذ مشروعات عقارية ذكية وصديقة للبيئة.

وأضاف أن «باراجون» حققت نموًا ملحوظًا فى المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، واستحوذ المصريون بالخارج والعملاء من الدول الخليجية على %82 من المبيعات بنهاية 2022، لنصبح من كبرى الشركات المصرية التى تساهم فى زيادة التصدير العقاري.

وأشار «رزق» إلى انعكاس تنفيذ «باراجون» لمشروعات عقارية تطبق معايير الاستدامة البيئية، فى جذب شريحة واسعة من العملاء الراغبين فى الاستثمار بهذه المشروعات لتحقيقها توفير فى استهلاك المياه والكهرباء مما يخفض تكلفة نفقات المكاتب الإدارية، ويوفر للعاملين بيئة صحية آمنة تسهم فى زيادة إنتاجيتهم، كما يفتح الفرصة أمام الشركة لتكرار تجربتها فى أسواق إقليمية واعدة مثل السعودية، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات مماثلة.

وسبق أن وقعت شركة باراجون للتطوير العقاري، اتفاقية مع شركة أدير العالمية – إحدى شركات سمو القابضة السعودية – لإنشاء تحالف لتسويق مشروعات «باراجون»، والتوسع الخارجى بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وبالمثل قال حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة «جيتس» للتنمية إنها شاركت فى معرض عقارات النيل ضمن الجهود المبذولة لتعظيم الفرص الاستثمارية والترويج للمشروعات العقارية المصرية وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة فى إقامة المعارض الخارجية لتشجيع الشركات المصرية على المشاركة فى مبادرة تصدير العقار، و تطبيق مبادرة تفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، والاستفادة القصوى من عدد المصريين الكبير الموجودين فى دول الخليج بشكل عام وفى السعودية بشكل خاص.

وأضاف أن الشركة تشارك فى المعرض بعدد من مشروعاتها الجديدة والتى حققت طفرة كبيرة فى السوق المصرية وبعروض متميزة ومختلفة تماما تناسب جميع فئات المصريين فى الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص حيث تشارك بمشروع» Lugar « فى «نيو زايد» وهو سكنى متعدد يمتد على مساحة 65 فدانًا، باستثمارات تتخطى خمسة مليارات جنيه.

كما تشارك الشركة فى مشروع «Space commercial complex «غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية فى 6 أكتوبر ويعد واحدا من أكبر المشروعات التجارية الإدارية الطبية الموجودة فى الشيخ زايد يقع مباشرة على محور 26 يوليو على مساحة 8.5 فدان باستثمارات تتخطى 7 مليارات جنيه ومصمم عبارة عن 17 مبني.

وتشارك أيضا فى مشروع «GATES PRIV» وهو من المشروعات السكنية متعددة الاستخدامات يضم المساحة البنائية حوالى %15 وتصل عدد وحداته 97 وحدة سكنية عبارة عن «فيلات» و«تاون هاوس» و«توينز» مصممه بطريقة مذهلة وفقًا لأعلى معايير التصميمات المعاصرة.

وأيضا مشروع «Audaz» والذى يقع بمنطقة حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مقام على مساحة 4 أفدنة بنسبة بنائية 16.800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ %85 من الأعمال الإنشائية، ويتكون المشروع من 2 مبنى «A & B» بإجمالى 750 وحدة تتنوع ما بين «إدارى، تجارى، طبي» بمساحات تبدأ من «46 – 110 م» والتجارى من «19 – 85 م».

وبمشاركة أكثر من 15 شركة تطوير عقارى مصرية بأكثر من 120 مشروعا عقاريا بمختلف أنحاء مصر مثل العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والعين السخنة وأكتوبر أقيمت فعاليات معرض «هذى مصر» فى مدينتى جدة والرياض بالمملكة.

وأوضح إسلام برهان رئيس مجلس إدارة الشركة أن نجاح الدورتين جاء على نفس نهج نجاح الدورات السابقة لمعارض «هذى مصر» بدول الخليج باعتباره ملتقى يجمع أغلب المطورين العقاريين فى مصر بمختلف مشروعاتهم تحت سقف واحد خاصة وأن توقيتات المعارض يتم اختيارها بعناية تتناسب مع تواجد المصريين العاملين بالخارج وأوقات الإجازات فى الدول الشقيقة مثل السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف أن الشركة لا تدخر جهدا فى الترويج للمعارض العقارية خارج مصر من خلال التواجد بكل القنوات التسويقية واستغلال جميع الوسائل المتاحة للترويج للمعرض والمساهمة فى ملف تصدير العقار المصرى فى الخارج.

وكشف عن الاستعداد لإقامة دورة جديدة لمعرض «هذى مصر» بدبى بالإمارات خلال الفترة من 16-18 فبراير المقبل، موضحا أن الاستعداد يتم للدورة الجديدة قبل الموعد بفترة كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة.

وقال إن الشركات العارضة تقدم عروضا خاصة وحصرية خلال فترة المعرض لجذب أكبر شريحة من العملاء بالإضافة إلى الإعلان عن مشروعاتهم الجديدة أو الطروحات الجديدة بمشروعاتهم القائمة وانتهاز فرصة التواجد خارج مصر والرواج الذى يحدث على مدار أيام المعرض لبيع منتجاتهم.

وأضاف أن مشاركة الهيئة العامة للاستثمار مثلت إضافة قوية للمعرض واكتساب ثقة الأشقاء العرب والمصريين العاملين بالخارج فى المشروعات المطروحة والتعرف عن قرب حول الفرص الاستثمارية فى مصر، والحوافز المتاحة فى مصر والمناخ الاستثمارى، بجانب الرد على جميع الاستفسارات.

وقال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إن سياسة الدولة تتجه نحو جذب رءوس الأموال من الخارج للاستثمار فى مصر وتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم واستثمارها، وكل ذلك يصب فى مصلحة تنظيم المعارض المتخصصة بالخارج.

وأوضح «سعد» أن المعارض تستهدف بالأساس تعريف المصريين بالخارج والأجانب بحجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر وتنشيط السوق العقارية عن طريق فتح أسواق خارجية خاصة.

وأشاد بمبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار فى الداخل لصالح المصريين بالخارج والأجانب مقابل منحهم عدة امتيازات وحوافز جار مناقشتها.

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