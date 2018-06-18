حضور مصري وحيد في قائمة فوربس لأكبر 50 شركة خاصة بالعالم العربي

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط ، اليوم الاثنين، قائمتها لأكبر 50 شركة خاصة في العالم العربي عام 2018، وحضرت مصر بشركة وحيدة القائمة هي "منصور جروب" في المركز الرابع. وجاءت شركات "الفطيم" الإماراتية و"عبداللطيف جميل" السعودية و"الغرير" الإماراتية في المراكز الثلاثة ا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط ، اليوم الاثنين، قائمتها لأكبر 50 شركة خاصة في العالم العربي عام 2018، وحضرت مصر بشركة وحيدة القائمة هي “منصور جروب” في المركز الرابع.

وجاءت شركات “الفطيم” الإماراتية و”عبداللطيف جميل” السعودية و”الغرير” الإماراتية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

وهيمنت السعودية على القائمة بـ 18 شركة تلتها الإمارات بـ 15 شركة، ثم الكويت بـ 5 شركات ثم لبنان وعمان بـ 3 شركات لكل منهما، ثم المغرب بشركتين ثم مصر والأردن والجزائر والبحرين بشركة واحدة لكل منها.

وقالت فوربس إن قائمة أكبر 50 شركة خاصة في العالم العربي تبرز الأعمال الخاصة التي تؤثر بقوة في الأداء الاقتصادي للمنطقة، ودورها التاريخي والحيوي في توظيف القوى العمالة، ومشاركتها للحكومات في دفع عجلة النمو.

وعن منهجية التقييم، قالت المجلة إن فريق البحوث في فوربس اعتمد على إرسال استبيانات إلى الشركات، وجمع المعلومات اللازمة من مواقع الشركات الإلكترونية وصفحاتها الرسمية في موقع (LinkedIn) فضلاً عن تقارير بحثية أخرى. كما صنفت الشركات بناء على الأوزان النسبية وفقا لمعايير عدد الموظفين وعدد القطاعات التي تنشط فيها الشركة وعدد الدول التي تعمل فيها والشفافية وتاريخ الشركة.