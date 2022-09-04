حضور محمد صلاح وعودة طارق حامد.. فيتوريا يعلن قائمة المحترفين لمعسكر الفراعنة

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة المحترفين المقرر انضمامها لمعسكر الفراعنة في توقف شهر سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين في معسكر سبتمبر المقبل، حيث يلتقي المنتخب الوطني مع النيجر يوم 23 سبتمبر، قبل أن يواجه ليبريا يوم 27 سبتمبر.

وضم فيتوريا 8 لاعبين محترفين، هُم:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمود حسن “تريزيجيه” (طرابزون سبور التركي)

أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)

عمر مرموش (فولفسبورج الألماني)

مصطفى محمد (نانت الفرنسي)

طارق حامد (الاتحاد السعودي)

أحمد حسن “كوكا” (أولمبياكوس اليوناني)

سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي)

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 17 سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية.