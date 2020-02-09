حضور كبير للفنانين فى ختام مهرجان جمعية الفيلم (صور)

أعلنت منذ ساعات جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته 46 خلال حفل ختام المهرجان الذي اقيم بحضور العديد من النجوم والمكرمين والحاصلين على الجوائز مثل الفنانين محمد سعد ، باسم سمرة ، حنان سليمان ،لطفي لبيب ، السيناريست وحيد حامد ، المخرجان داوود عبد السيد و يسرى نصر الله و محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السنمائى الدولى توزيع جوائز ختام مهرجان جمعية الفيلم حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

وخلال الحفل تم عرض فيلم “رأس السنة” من تأليف محمد حفظي واخراج محمد صقر، و هو الفيلم الذي تم طرحه قبل يومين بجميع دور العرض، ويشارك في بطولته كل من إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، وعلي قاسم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار التناقض بين الطبقات الاجتماعية، ويتميز الفيلم بأن جميع أحداثه تدور في ليلة واحدة وهي ليلة رأس السنة. حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

قدمت الحفل الاعلامية بوسى شلبى بحضور مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان ، و الناقد كمال رمزي رئيس لجنة التحكيم ، وأعضاء اللجنة الناقد أسامة عبدالفتاح، أستاذ المونتاج دكتورة رحمة منتصر ، الناقدة علا الشافعي، مهندس الديكور فوزي العوامري، المخرج والسيناريست محمد أبو سيف ، الناقد محمد الروبي، مدير التصوير دكتورمحمد عسر، والمخرج هانى لاشين.

وقد أعتذرت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عن حضور حفل تسليم الجوائز وقام بتسليم الجوائزخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما .

و اعلن مدير التصوير محمود عبد السميع ،رئيس المهرجان ،ان الدورة مهداه للناقد الكبير يوسف شريف رزق الله الذى تم تكريمه ، كما تم تكريم الفنان الراحل على الكسار، و ان الفنانة الكبيرة سميحة أيوب -التى ماتزال تعمل فى الاستديو حتى هذا العمر -كانت هي ضيف شرف المهرجان ، كما تم ايضا تكريم الفنان توفيق الدقن ، و السيناريست ابو السعود الابيارى، والمخرج ممدوح شكرى والمخرج داوود عبد السيد ، والسيناريست وحيد حامد ، والموسيقار منير الوسيمى ، والفنان لطفى لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت . الكاتب وحيد حامد



وحصل فيلمى “الفيل الأزرق” و”لما بنتولد” على نصيب الأسد من الجوائز، فحصل فيلم “لما بنتولد” على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثان، و حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس علي جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي علي شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم. حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم



أما فيلم “الفيل الأزرق” فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله علي جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه علي جائزة الموسيقي، وأخيرا حصل المونتير أحمد حافظ علي جائزة أحسن مونتاج. حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم



بينما حصل الفنان محمد سعد علي جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، و حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم “الضيف”، بينما حصل باسم سمرة علي جائزة أحسن ممثل دور ثان عن دوره في فيلم “ولاد رزق2″، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل علي جائزة الديكور عن فيلم “الضيف” ، بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف علي جائزة أحسن تصوير عن فيلم “خيال مآتة”، و حصل فيلم “بين بحرين” علي جائزة أفضل أفيش.