ثقافة وفنون

حضور كبير بمؤتمر تكريم محمد سيف الأفخم بمهرجان شرم الشيخ المسرحى (صور)

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا للمهندس محمد سيف الأفخم أحد مكرمي الدورة السادسة
سلوى عثمان 7:25 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 7:25 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا للمهندس محمد سيف الأفخم أحد مكرمي الدورة السادسة _ الشخصية المسرحية العربية هذا العام _ بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ، والنجمة إلهام شاهين ، والفنان أشرف زكى نقيب الممثلين ، والفنان إيهاب فهمى ، والفنان طارق صبرى والدكتور سامح مهران ، وأدار المؤتمر الصحفي الاعلامي والمخرج جمال عبد الناصر .

قال جمال عبد الناصر عن الأفخم أنه قيادي مسرحي متميز وداعم دائم للكثير من المسرحيين العرب وأنه استفاد من دراسته للهندسة فأصبح مهندسا للمسرح العربي ، ثم قام بسرد أهم المناصب القيادية التي تولاها ، وأهم المؤسسات التي أسسها وقادها للنجاح .

الغرباوي : سعيد جدا بتكريم الأفخم لأنه نموذج مشرف وقيمة عربية نتشرف بها

قال رئيس المهرجان مازن الغرباوي ، تتشرف ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولى باختيار محمد سيف الافخم نظرا للسيرة الواسعة والتى يمتلك من خلالها الكثير من الانجازات التى تمثل حجر الاساس للمهتمين بالعمل المسرحي ، وأنا سعيد باننا نمتلك فى وطننا العربي نماذج مشرفة بحجم وقيمة محمد سيف الأفخم .

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سيف الأفخم : أشكر المهرجان وأي نجاح او إنتاج للثقافة والفن لابد أن يبدأ من مصر

قال المهندس محمد سيف الأفخم ، احب ابدأ بالشكر لاداره المهرجان ، متمثله فى رئيسه ، كانت بدايتنا من مصر مع الأستاذ محمد الدسوقى فى الابتدائية كان له الفضل فى دخول المسرح إلينا أثناء الدراسة ، ولاننا فى محافظة كان المسرح من الاشياء الممنوعة فقد ركزنا علي الدراسة .

وأضاف الأفخم نجاح أى فاعلية او نشاط يأتي من أهم منطقتين وهما البداية الصحيحة ومرحة التوهج التي تكون طويلة جدا ، واذا استطعنا ان تكون مدة التوهج طويلة ، فهذا يدل علي النجاح الكبير ، والمشكلة في وطننا تكمن في الصراعات التى تقتل الوهج ، ولابد ألا نلتفت لتلك الاشياء ، وهناك كثير من الفنانين عندما أسأله عن رسالتك تجد لا شيء. وتابع ، المسرح مثل العقار يمرض ولا يموت ، والثقافة العربية اذا أرادت ان تنتج وتتوهج وتنجح لابد أن تبدأ في مصر ، ومصر والامارات قلبًا وروحا مع بعضهم البعض . وأنا سافرت للعديد من البلاد والسفر بالتأكيد يعلم الكثير ، وربنا اعطانى موهبة ان اكون رابط لتجميع الناس لانى أؤمن ان النجاحات لا تأتي منفرده فلابد من وجود مساعدين وبالتأكيد لا نغفل دور الاسرة واولياء الامور فى تلك النجاحات .

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بوسي شلبي : شرم الشيخ مهرجان مصغر من مهرجان الفجيرة الدولى

فى مداخلة للإعلامية بوسى شلبي قالت ، مهرجان شرم الشيخ هو شيء مصغر من مهرجان الفجيره الدولى واتمنى أن يكبر ويكون مثله ، لذلك أطلب من المهندس محمد سيف الأفخم أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين المهرجانات كى نستطيع أن نكبر هذا المهرجان ، ولكن رد عليها الأفخم قائلا : مهرجان شرم الشيخ ولد كبيرا وينمو دورة بعد أخري .

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د. أشرف زكي : اشكر إدارة المهرجان على تكريم سيف الأفخم

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين ، أشكر إدارة المهرجان علي اختيار شخصية متميزه مثل المهندس محمد سيف الأفخم ، وأشكر محمد سيف الافخم علي مايقدمه من حراك فى الفجيره ودعم الشباب العربي والمصرى .

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بقلم سلوى عثمان

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