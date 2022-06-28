حضور قوي لشركات البورصة المصرية بقائمة أعلى العلامات التجارية في أفريقيا (إنفوجراف)

استحوذت البورصة المصرية على النسبة الأكبر من تمثيل الشركات المصرية المشاركة في الكيانات الأقوى (150 علامة تجارية) من حيث قيمة العلامة التجارية في قارة أفريقيا خلال 2022.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير براند فاينانس لأقوى 150 علامة تجارية فى قارة أفريقيا لعام 2022، سيطرت البورصة على 10 من إجمالي 13 شركة مصرية واردة في التقرير.

وشاركت بمصر بحوالى 13 علامة تجارية لشركات محلية فى قطاعات مختلفة، تشمل البنوك، والاتصالات، والعقارات، والسيارات، وبنوك استثمار، وتوزيع الأدوية، والحديد.

وفيما يلى ترتيب شركات البورصة المصرية الأعلى قيمة للعلامة التجارية بحسب تقرير براند فاينانس لتقييم الشركات الأفريقية لعام 2022:

أوراسكوم كونستراكشون

تربعت شركة أوراسكوم كونستراكشون على قمة علامات الشركات المقيدة في البورصة المصرية بعد أن بلغت قيمتها التجارية 558 مليون دولار.

الشرقية للدخان

احتلت شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر فى أفريقيا، المركز الثاني فى قائمة شركات البورصة المصرية الأعلى قيمة للعلامة التجارية لعام 2022.

وأشار تقرير براند فاينانس إلى أن قيمة العلامة التجارية لشركة الشرقية للدخان بلغت هذا العام 403 ملايين دولار.

البنك التجاري الدولي CIB

واقتنص البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك خاص فى مصر، المركز الثالث في قائمة الشركات المدرجة البورصة المصرية من حيث قيمة العلامة التجارية هذا العام.

وبلغت قيمة العلامة التجارية لـ CIB هذا العام 319 مليون دولار .

المصرية للاتصالات

احتلت شركة المصرية للاتصالات المرتبة الرابعة في ترتيب شركات البورصة المصرية المساهمة في الترتيب بقيمة تجارية قدرها 283 مليون دولار.

السويدي إليكتريك

جاء شركة السويدي إليكتريك لصناعة الكابلات في المرتبة الخامسة بين شركات البورصة المساهمة في أقوى العلامات في أفريقيا بقيمة علامة تجارية قدرها 242 مليون دولار.

جي بي أوتو

اقتنصت شركة جي بي أوتو لصناعة السيارات المركز السادس في شركات البورصة المصرية بقيمة علامة تجارية بلغت 184 مليون دولار.

ابن سينا فارما

شاركت «ابن سينا فارما» لتوزيع الأدوية للمرة الأولى ممثلة للكيانات المصرية، والبورصة أيضا، بعدما احتلت المركز السابع بقيمة 76 مليون دولار.

طلعت مصطفى

جاءت شركة طلعت مصطفى القابضة، العملاق العقاري في مصر، بالمركز الثامن بعد أن سجلت قيمة تجارية لعلامتها 72 مليون دولار.

المجموعة المالية هيرميس

ظهرت المجموعة المالية هيرميس القابضة في المركز التاسع في ترتيب شركات البورصة الممثلة لأقوى 150 لعامة تجارية في أفريقيا بعد أن حققت قيمة علامة تجارية قدرها 59 مليون دولار.

حديد عز

احتلت شركة حديد عز، عملاق صناعة الحديد في مصر والمملوكة لرجل الأعمال الشهير أحمد عز، المرتبة العاشرة والأخيرة بين شركات البورصة الممثلة لأقوى 150 علامة تجارية في القاهرة، لكن لم يشر تقرير براند فاينانس إلى قيمة علامتها التجارية.

شركات البورصة المصرية الأعلى قيمة للعلامة التجارية

معيار قياس قيمة العلامة التجارية لدى «براند فاينانس»

وتضع مؤسسة «براند فاينانس» عددا من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية من أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، إذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

تعريف بمؤسسة «براند فاينانس»

وتعد «براند فاينانس» التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.

ويقع مقر مؤسسة «براند فاينانس» الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة. وتعمل «براند فاينانس» على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنويا في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.