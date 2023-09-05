حضور جماهيري كبير لمشاهدة عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ23 (بالصور)

شهدت محافظة الإسماعيلية وعدد من المراكز التابعة لها أقبالا جماهيريا مساء اليوم الثلاثاء علي عروض الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ23.

ويذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة شهدت واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأحد الماضي مراسم افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدوليِّ للفنون الشعبية، والذي أقيم بقاعة قصر الثقافة

يشارك في المهرجان عدد ٦ فرق أجنبية و عربية ، وهى فرق المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، الهند وفلسطين. وعدد ١٠ فرق فنون شعبية تمثل محافظات مصر، وهي سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الاسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، بالإضافة إلى فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة الشباب والرياضة وتشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم مشاركة شرفية لأول مرة.

وقد قرر المحافظ أن تقام عروض المهرجان داخل مدينة الإسماعيلية بمسارح (حديقة الشيخ زايد، نادى الفيروز، نادي الدنفاه) بالإضافة إلى مسارح تم إعدادها في مراكز ومدن (فايد، والقصاصين، والقنطرة غرب ) لاسيما يقام معرضًا للكتاب ومعرضًا للفنون التشكيلية بقصر الثقافة على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون