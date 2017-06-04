حضرة صوفية في أول ليالى الأوبرا الرمضانية

تستهل دار الأوبرا المصرية لياليها الرمضانية التى يحتضنها المسرح المكشوف بحفل لمجموعة الحضرة للانشاد الصوفى في التاسعة والنصف مساء الاربعاء القادم.

وبحسب بيان من الأوبرا، ستجسد المجموعة حالة روحانية خاصة مستلهمة من الحضرات المصرية بمختلف طرقها كالنقشبندية ، الخليلية ، البرهانية وذلك من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها حلفت بسرك الأسمي يميناً لـ الشيخ أحمد أبوخليل ، إني جعلتك في الفؤاد محدثي لـ رابعة العدوية والمسك فاح لـ الشيخ صالح الجعفري .

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم ، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة .