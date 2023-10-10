حصّلت 1.3 مليار جنيه من السرقات والمخالفات.. «القابضة للكهرباء» تشيد بإنجازات «مصر الوسطى للتوزيع»

أشاد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجميع أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، بما تم تحقيقه من إنجازات لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتى تضم بنطاق عملها محافظات (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- الوادى الجديد)، والتي تمثل حوالى 50% من مساحة الجمهورية، والمستوى الرفيع للأداء الذى عكسته بنود الميزانية، وأشاد بحسن توجيهات المهندس رأفت حسين شمعة.

وأوضح شمعة أن ما تحقق نتيجة جهد وتفاني جميع العاملين بالشركة، ووجّه تحية إجلال وتقدير لكل عامل بالشركة أسهم بإخلاصه فى هذا النجاح، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتوفيق للشركة بسواعد أبنائها المخلصين.

واستعرض المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريرًا تضمّن ميزانية العام المالي 2022/ 2023، والتي تمّت مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأعلن أن متحصلات الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء وصلت إلى 1.3 مليار جنيه للعام المالى 2022/ 2023، مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، والذى أسهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيولة النقدية بالشركة.

ونجحت الشركة في إعادة فتح وإحلال عدد حوالي 47 ألف عداد، خلال العام المالى 2022/ 2023، لتصبح نسبة العدادات المغلقة 12.46%، بعد أن كانت 13.75% للعام المالى 2021/ 2022.

ونظرًا للاهتمام بمراجعة قراءات شركة شعاع، وسرعة معالجة القراءات الشاذة، وحل مشاكل المواطنين، فقد تحسن نسبة الخصم من 1.88% للعام 2021/ 2022 إلى 1.35% للعام المالى 2022/ 2023.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة المخزون للشركة ارتفع إلى 2.5 مليار جنيه للعام المالى 2022/ 2023، بعد أن كان 1.3 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، مما يوضح قدرة الشركة المالية على شراء المهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة، بالإضافة إلى مشروعات مِلك الغير.