حصيلة وفيات كورونا ترتفع في بريطانيا إلى 31587 شخصا

أكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس

أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصل إلى 31587 شخصا، بعد تسجيل 346 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وتراجع عدد الوفيات عن الأيام السابقة، حيث أعلنت السلطات الصحية الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت يوم الأربعاء 649 وفاة.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء.

وكانت سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة.

ومن المنتظر أن يعلن جونسون تخفيفا محدودا جدا لتدابير العزل العام التي تفرضها بريطانيا هذا الأسبوع، في محاولة لضمان عدم حدوث ذروة ثانية للإصابات في بلد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فيه 212 ألف حالة حتى الآن.

وذكرت صحيفة “تايمز” أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد عن إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه “سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما”.

وأضافت أنه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي.

وحسب الصحيفة، فإنه سيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة.