حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين تتخطى 1600

خطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين 1600 شخص حسبما ذكرت السلطات الصينية اليوم الأحد، وفق فضائية العربية

ووفق المصدر ذاته، قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، إن عدد الوفيات بالفيروس داخل الإقليم ارتفع 139 شخصا يوم السبت.

وأضافت اللجنة على موقعها الالكتروني أن الإقليم الواقع بوسط الصين سجل 1843 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في هوبي إلى 56249 شخصا.

وفي وقت سابق أكد البنك المركزي الصيني أنه بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ، قرر “تنظيف” الأوراق النقدية الموضوعة في التداول عبر وضعها في “الحجر”، مشيرا إلى أن المصارف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا لتعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدّة تتراوح بين 7 و14 يومًا.

تأتي إجراءات البنك المركزي بالتوازي مع تزايد تردّد الصينيين في استخدام العملة النقدية خوفاً من التقاط العدوى، على الرغم من أن غالبية المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع مستحقاتهم وثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات.

ونصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها، وفقًا bbc .

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل “حالة طوارئ” بالنسبة للصين.

وغالبية حالات الوفيات الجديدة هي في إقليم هوبي، وسط الصين ، خاصة ووهان، عاصمة الإقليم.

ويعيش في ووهان نحو 11 مليون شخص. وبدأ تفشي الفيروس فيها في شهر ديسمبر الماضي.