حصيلة «كورونا» تعاود الارتفاع مجددا في إيطاليا وتسجل 629 إصابة

إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء بلغ 253 ألفا و438 حالة.

عاودت حصيلة فيروس كورونا في الارتفاع مجددا في إيطاليا ، حيث سجلت وزارة الصحة الإيطالية 629 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق شبكة روسيا اليوم، يمثل العدد الجديد لمصابين فيروس كورونا أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 23 مايو الماضي..

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء بلغ 253 ألفا و438 حالة.

وسجلت إيطاليا أيضا 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة ضحاياه إلى 35392 شخصا.

وازداد عدد المتعافين خلال اليوم الأخير بواقع 314 شخصا، ليبلغ إجمالي عددهم 203 آلاف و640 شخصا، فيما لا يزال 764 مصابا في المستشفيات، منهم 55 في غرف العناية المركزة.

يذكر أن معدلات الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا منذ بداية يوليو الماضي كانت بحدود 300 حالة جديدة كل يوم.

ووفق شبكة روسيا اليوم، هذا ما يعادل المعدلات المسجلة في المراحل الأولى من انتشار الوباء، أي في أواخر فبراير وأوائل مارس، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.