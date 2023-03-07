حصيلة ضرائب قناة السويس تقفز 66.5% خلال 6 أشهر

سجلت الحصيلة الضريبية من قناة السويس قفزة بواقع 66.5% بالنصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2022)، لتسجل 24 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.4 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية

وكانت الزيادة في الضريبة المحصلة من قناة السويس أحد الداعائم التي ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

وسجلت الإيرادات الضريبية 461.8 مليار جنيه بالنصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 19.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وساهم أيضا في زيادة المتحصلات الضريبية ارتفاع المتحصلات من ضريبة الدخل، والنشاط التجاري والصناعي، ومن الشركات الأخرى، وضريبة القيمة المضافة.