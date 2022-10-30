حصيلة تنازلات العملات الأجنبية تتضاعف فى «الأهلى للصرافة»

تضاعفت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية فى شركة الأهلى للصرافة الخميس الماضى فور القرارات التى أصدرها البنك المركزى المصرى صباح اليوم ذاته.

وقال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة، فى تصريحات لـ«المال» إن حجم التنازلات من العملات الأجنبية تضاعف، الخميس الماضى إلى 50 مليون جنيه بدلا من 25 مليوناً خلال التعاملات اليومية السابقة لقرارات المركزى إلى نحو 50 مليونًا.

وأضاف «عبد المجيد» أن الإجراءات ستعمل على تقييد حركة السوق السوداء بشكل كبير حتى تختفى تدريجيًا قريبًا.

وقال البنك المركزى الخميس الماضى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنًا، ليعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وكان محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أكد -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بى سى مصر- إن إجراءات التصحيح التى اتخذها البنك المركزى ساهمت فى مضاعفة حصيلة التنازل عن الدولار لدى البنوك والصرافات خلال تعاملات الخميس الماضي، متوقعًا الوصول لمرحلة التوازن داخل سوق العملة فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع أن تشهد السوق توافر الدولار مع زيادة حصيلة التنازلات، وبدء انتعاش السياحة، وإن كان أقل من المستهدف، إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الاستثنائى الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى %13.25 و%14.25 و%13.75، على الترتيب، والائتمان والخصم بواقع %2.