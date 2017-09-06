حصيلة الضرائب عن العام المالى المنتهى تتجاوز المتفق عليه مع صندوق النقد

وزير المالية للمال: %33 زيادة على المستهدف الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال أيام بالتزامن مع الكشف عن مؤشرات الحساب الختامى مها أبوودن قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حصيلة الضرائب خلال العام المالى 2017/2016 تحسنت بشكل كبير، وحققت طفرة بنسبة زيادة بلغت نحو %33 عن الحصيلة المستهدف تحقيقها خلال

وزير المالية للمال: %33 زيادة على المستهدف

الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال أيام بالتزامن مع الكشف عن مؤشرات الحساب

الختامى



مها أبوودن

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حصيلة الضرائب خلال العام المالى 2017/2016 تحسنت بشكل كبير، وحققت طفرة بنسبة زيادة بلغت نحو %33 عن الحصيلة المستهدف تحقيقها خلال العام.

ورفض الجارحى الإعلان عن رقم محدد لحصيلة الضرائب عن العام المنتهى، إلا أن مشروع موازنة العام المالى السابق 2017/2016، استهدف حصيلة ضريبية بواقع 433 مليار جنيه، ما يشير إلى ان الزيادة المحققة بلغت نحو 142 مليار جنيه، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 575 مليار جنيه.

وتتجاوز تلك الحصيلة المستهدف المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى اواخر العام 2016، فى إطار القرض البالغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، إذ تشير الوثائق الخاصة بالقرض، التى كشف عنها الصندق اوائل العام الجارى إلى استهداف حصيلة ضريبية بقيمة 473،2 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2016.

وكشف وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن وزارته ستعلن تفاصيل الحصيلة الضريبية، خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع الإعلان عن المؤشرات النهائية للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2017/2016.

وتستهدف وزارة المالية جمع حصيلة ضريبية بنحو 604 مليارات جنيه خلال العام المالى 2018/2017، تمثل نحو %14.7 من الناتج المحلى الإجمالى.

وأجرت وزارة المالية عددا من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعى، تمثلت فى إقرار قانون القيمة المضافة بديلا عن المبيعات، فضلا عن إقرار تشريع خاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك إقرار ضريبة دمغة على تداولات البورصة، وعدد آخر من التعديلات الهيكلية على الإدارة الضريبية لتحسين أدائها.