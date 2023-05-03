حصيلة الضرائب على قناة السويس تقفز 83.6% خلال 8 أشهر على أساس سنوي

قفزت حصيلة الإيرادات الضريبية لقناة السويس 83.6% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي (يوليو2022 – فبراير 2023)، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.

وسجلت حصيلة الضرائب على قناة السويس 39.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 21.4 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 80% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو 2022 – فبراير 2023، بواقع 645 مليار جنيه، بينما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بالـ20% المتبقية، بقيمة 162 مليار جنيه.

سجلت إيرادات الموازنة المصرية زيادة نسبتها 18.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي لتصل إلى 807 مليار جنيه، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.

وبخلاف الضرائب ساهمت المنح بـ2.2 مليار جنيه بالإيرادات العامة للموازنة خلال الفترة المذكورة، كما ساهمت الإيرادات الأخرى بـ159.5 مليار جنيه.