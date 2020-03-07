حصيلة التهرب الضريبي والاستيلاء على المال العام 1.5 مليار جنيه بأسبوع (جراف)

سجلت حصيلة الجرائم الاقتصادية، منها التهرب الضريبي والاستيلاء على المال العام وسرقة التيار الكهربائي، التي ضبطتها أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1.5 مليار جنيه، وذلك ضمن جهود توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، على مستوى الجمهورية.

وتهدف الحملات الأمنية المُكثفة التي توجهها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المال العام.

التهرب الضريبي

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية، لكشف نتائج الحملات الأمنية خلال أسبوع بقطاعات الأمن العام والاقتصادي بالتنسيق مع الأمن المركزي -الصادرة اليوم السبت- أن أجهزتها ضبطت 1699 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة.

وجاءت القضايا على النحو التالي: 230 ضرائب عامة، 230 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 124 بمجال الجمارك، 9 قضايا حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

إضافة إلى 374 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 557 حكمًا قضائيًا، 159 قضية تحري مدين ولجان فحص.

وضبط 6 قضايا بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، متنوع نقد، توظيف أموال، 10 أخريات بمجالات جرائم اختلاس مال عام واستيلاء عليه، احتيال مصرفي، غسل أموال، كسب غير مشروع.

وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في تلك القضايا السابقة، ما قيمته مليار و478 مليونًا و641 ألفًا و835 جنيهًا.

سرقة الكهرباء

وكشفت الحملات الأمنية، 71247 قضية بمجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 58 مليونًا و124 ألفًا و636 جنيهًا.

وحررت 314 ألفًا و887 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: 44862 تجاوز السرعة المقررة، 312 قيادة تحت تأثير مخدر، 5522 موقف عشوائي.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 7232 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي: 85 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1449 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 195,615 جنيه.

وضبطت 13 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 50985 لتر، 7134 أخرى سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 864,603 طن,

أبرزها: 397 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 125,983 طن، 94 بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 39,761 طن.

النقل والمواصلات

وعن شرطة النقل والمواصلات، ضبطت 1221 قضية متنوعة، أبرزها: جرائمسرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول، حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد، إضافة إلى تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين، ارتكبوا واقعتين سرقة.

وتمكنت مباحث المصنفات، من كشف 206 قضايا بمجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، عن ضبط 623 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها: صيد مخالف، لنشات ومراكب مخالفة، غزل مخالف، جوابي مخالفة.

وضبط 1106 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 339 بمجال حماية منافع الرى والصرف “التعدى بالردم”.

و296 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 107 بمجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 818 لنشًا وباخرة سياحية.

وعن مجال الأمن السياحي، أسفرت الحملات عن ضبط 3803 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: قضايا ومخالفات شركات سياحية.

ونجح أمن الموانئ في ضبط 22 قضية تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، و146 أخرى متنوعة من أبرزها: جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، نتائج حملات الأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم الاقتصادية، والاستيلاء على المال العام: