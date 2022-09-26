حصيلة أقساط قطاع التأمين تسجل 4.1 مليار جنيه في يوليو الماضي

كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”يوليو 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد جاوز 1.4 مليار جنيه، بينما كان في يوليو من 2021 قد ناهز 1,5 مليار، وذلك ما يعني تراجع تلك القيم بنسبة 3,7% عن العام الماضي.

في حين أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في يوليو من العام الجاري بلغ 2,6 مليار جنيه، وقلّ عنه إجمالي المحصّل بنفس الشهر للعام السابق، حيث كان 2.3 مليار، بنسبة تحسّن بلغت 12,7%، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 6,3%.

وكانت قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في يوليو من 2021 قد بلغت 692,2 مليون، بينما ارتفعت القيمة كثيرًا في يوليو من العام الحالي حتى وصلت إلى ما تعدّى حاجز الـ760 مليون جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 9,8% عن العام الماضي.

كما زادت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 47,2%، حتى بلغت ما يُربي على 1,3 مليار، في حين أن تلك القيم قد سجلت في يوليو من العام السابق 915,8 مليون جنيه، وبذلك بلغت نسبة ارتفاع قيم التعويضات عن العام الماضي 31,1%.