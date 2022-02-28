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«حصول أسرة المنتحر على مبلغ التأمين».. تثير الجدل بمجلس الشيوخ

أثناء مناقشة قانون التأمين الموحد اليوم
ياسمين فواز 4:55 م, الأثنين, 28 فبراير 22 4:55 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مناقشات واسعة بشأن المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد والخاصة بحق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين.

ورفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن “إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد”.

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واعتبر شعبان أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المكصري، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.

فيما تمسكت الحكومة بالنص ،معتبرة أنه لا يشجع على الانتحار، وقال ممثل الحكومة “من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين”، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.

من جهته، قال رئيس لجنة الشئون الدستورية في مجلس الشيوخ ، عبد الله عصر، إن “الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار”، مضيفًا “تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس”، وتابع “أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة”.

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وانتهى مجلس الشيوخ إلي الموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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