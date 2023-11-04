حصص غير متوازية لشركات السمسرة في تنفيذات المؤسسات بالبورصة المصرية منذ بداية العام (جراف)

توزعت حصص شركات السمسرة في تنفيذات المؤسسات بشكل غير متوازٍ بالبورصة المصرية، خلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الحالي، إذ استحوذ العشر الكبار على 84% من الإجمالي، وحوالي 33 شركة على 14% فيما سجل 57 كيانًا آخر نسبًا صفرية.

وعلى صعيد العشر الكبار، فقد تصدرت “إي إف جي هيرميس الدولية” ترتيب شركات السمسرة على صعيد فئة المؤسسات، خلال الـ10 شهور الأولى من العام الحالي، بحصة سوقية 22.1% وتداولات 79 مليار جنيه .

وفي المركز الثاني حلّت شركة “هيرميس للوساطة” في الوصافة بحصة سوقية 14.4% وتداولات 51.2 مليار جنيه،

تلاها “الأهلي فاروس” والتي أكملت المثلث الذهبي وجاءت في الترتيب الثالث، بحصة سوقية 10.1% وتداولات 36.1 مليار جنيه .

فيما كانت المرتبة الرابعة من نصيب التجاري الدولي للسمسرة، بحصة سوقية 9.9% وتداولات 35.2 مليار جنيه، تلاها أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.8% وتداولات 24.1 مليار جنيه .

وسادسًا حلّت شركة بلتون بتلداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.6% وتداولات 19.8 مليار جنيه، ثم إتش سي لتداول الأوراق المالية، بنسبة 4.7% وقيمة تداول 16.6 مليار جنيه .

وجاءت عربية أون لاين في المركز الثامن بحصة سوقية 3.8% وتداولات 13.4 مليار جنيه، ثم كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول بحصة سوقية 3.4% وتداولات 12.1 مليار جنيه .

وفي المركز العاشر حلّت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بحصة سوقية 2.9%، وقيمة تداول 10.4 مليار جنيه.

وبذلك استحوذت الشركات العشر سالفة الذكر على نحو 84% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية خلال الفترة المذكورة،

ومن المركز الحادي عشر والذي كان من نصيب الرواد لتداول الأوراق المالية بنسبة 2.9% وحتى المرتبة 42 والتي هيمنت عليها نيوبرنت لتداول الأوراق المالية بنسبة 0.1% بواقع 33 شركة هيمنوا على الـ16% المتبقية.

فيما حقق حوالي 57 كيانًا نسبًا صفرية، من المركز 43 والذي حلّت به شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية وحتى الترتيب 99، والذي جاء لصالح شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

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