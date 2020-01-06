حصص شركات السمسرة من الصفقات خلال 2019 (جراف)

اقتنصت المجموعة المالية لتداول الأوراق المالية الحصة السوقية الأكبر فى شركات السمسرة ، من تنفيذ الصفقات بسوق المال خلال عام 2019، بنسبة 36.1% ، مقابل حصة سوقية بنسبة 15.24% خلال العام السابق.

وجاءت شركة هيرمس للوساطة المالية فى المركز الثانى من بين شركات السمسرة الأكثر تنفيذا للصفقات بحصة سوقية 17.5%، مقابل 1.46% خلال 2018.

وتمكنت شركة التجاري الدولي من الحصول على حصة سوقية بنسبة 7.9% من تنفيذات الصفقات خلال العام المنقضي ، مقابل 14.59% خلال 2018.

ونفذت بلتون لتداول الأوراق المالية 4% من صفقات سوق المال ، لتحتل الترتيب الرابع بين شركات السمسرة وتفقد المركز الأول الذى سبق وسجلته عام 2018 ، والذى اقتنصت فيه 16.48% من صفقات السوق.

وتمكنت فاروس لتداول الأوراق المالية من تنفيذ صفقات توازى 4% من اجمالي صفقات السوق خلال 2019، مقابل 9.8% من التنفيذات فى 2018.

جراف يوضح نسب أكبر 5 شركات سمسرة تنفيذا الصفقات فى 2019