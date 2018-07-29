حصص الوزارات فى خطة استثمار 900 مليار جنيه فى المياه

مدحت إسماعيل حصلت «المال» على قائمة بأنصبة الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037، التى تقدر استثماراتها بنحو900 مليار جنيه، تستحوذ وزارتا الري والإسكان وحدهما على %70 منها مناصفة، بإجمالى 630 مليار جنيه.وتصل نسب مساهمة المشاريع التى ستنفذها وزارة



مدحت إسماعيل



حصلت «المال» على قائمة بأنصبة الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037، التى تقدر استثماراتها بنحو900 مليار جنيه، تستحوذ وزارتا الري والإسكان وحدهما على %70 منها مناصفة، بإجمالى 630 مليار جنيه.

وتصل نسب مساهمة المشاريع التى ستنفذها وزارة الزراعة نحو54 مليار جنيه، بما يعادل %6، فيما يصل نصيب التنمية المحلية %9 بإجمالى 81 مليار جنيه، و18 مليار جنيه لوزارة السياحة تعادل %2، وتتولى وزارتا الصناعة والبيئة بشكل مشترك تنفيذ مشاريع بإجمالى 117 مليار جنيه، تمثل %13 من جملة الاستثمارات.

وقالت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الرى، أنه جارى إعداد تقييم شامل للاستثمارات الكلية للخطة التى تم وضعها فى 2016، للوقوف على الاحتياجات الفعلية.

وأعلنت وزارة الرى فى وقت سابق أن مصر تواجه العديد من التحديات، من بينها تدنى كفاءة استخدام المياه، إلى جانب عدم كفاية مستوى الوعى والدراية بأهمية ترشيد استخدام المياه لدى شرائح مختلفة من المجتمع، مع ضعف الاستجابة لجهود الترشيد، يضاف إلى ذلك تهافت مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، نتيجة ضعف الإطار المؤسسى والقانونى بشكل عام، ما يجعل عملية تنفيذ السياسة المائية أكثر صعوبة.

كان وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، قد قال فى تصريحات سابقة، إن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه.

وقال إن مصر ستكون أكبر دولة فى العالم فى إعادة استخدام الموارد المائية خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتوفير الموارد المائية للخمسين عاماً القادمة.