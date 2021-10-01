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حصص الـ 10 الكبار لشركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام (تفاصيل)

المجموعة المالية على رأس القائمة
أسماء السيد 4:43 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 4:43 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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ننشر بالتفاصيل حصص العشرة الكبار بشركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر سبتمبر المنقضي .

وتصدرت “المجموعة المالية للسمسرة” القائمة بحصة سوقية 12.1% وبقيمة تداولات بلغت 81.5 مليار جنيه، وعدد 3.9 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 8.7% وبقيمة تداول 59 مليار جنيه، وحجم 9.5 مليار ورقة مالية .

وفي المرتبة الثالثة حلت شركة “هيرمس” بحصة سوقية 7.6% وقيمة تداول 51.1 مليار جنيه، و 16.5 مليار ورقة مالية، ورابعًا جاءت شركة “بلتون” بحصة سوقية 6.6% وقيمة تداول 44.5 مليار جنيه، وحجم تنفيذات بلغ 10.2 مليار ورقة مالية .

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أما في المرتبة الخامسة فجاءت شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 6.5% وقيمة تداول 43.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ عمليات لصالح 4.3 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “مباشر إنترناشيونال” بحصة سوقية 4.3% وقيمة تداول 29.2 مليار جنيه، وحجم 13 مليار ورقة مالية .

وفي المرتبة السابعة حلت شركة “عربية أون لاين” بحصة سوقية 4.3% وقيمة تداول 28.7 مليار جنيه، وحجم 9.9 مليار ورقة مالية، وفي المركز الثامن “بايونيرز” بحصة سوقية 4.2% وقيمة تداول 28.4 مليار جنيه وحجم 12.7 مليار ورقة مالية .

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أما في المركز التاسع فقد جاءت شركة “تايكون للوساطة” بحصة سوقية 2.3% وبقيمة تداول 15.4 مليار جنيه، وعدد 7.4 مليار ورقة مالية.

 وأخيرًا وفي المركز العاشر وفقًا لرصد “المال” جاءت شركة “سيجما” بحصة سوقية 2.2% وقيمة تداول 14.7 مليار جنيه، وحجم 6.7 مليار ورقة مالية .

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بقلم أسماء السيد

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