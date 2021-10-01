حصص الـ 10 الكبار لشركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام (تفاصيل)

ننشر بالتفاصيل حصص العشرة الكبار بشركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر سبتمبر المنقضي .

وتصدرت “المجموعة المالية للسمسرة” القائمة بحصة سوقية 12.1% وبقيمة تداولات بلغت 81.5 مليار جنيه، وعدد 3.9 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 8.7% وبقيمة تداول 59 مليار جنيه، وحجم 9.5 مليار ورقة مالية .

وفي المرتبة الثالثة حلت شركة “هيرمس” بحصة سوقية 7.6% وقيمة تداول 51.1 مليار جنيه، و 16.5 مليار ورقة مالية، ورابعًا جاءت شركة “بلتون” بحصة سوقية 6.6% وقيمة تداول 44.5 مليار جنيه، وحجم تنفيذات بلغ 10.2 مليار ورقة مالية .

أما في المرتبة الخامسة فجاءت شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 6.5% وقيمة تداول 43.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ عمليات لصالح 4.3 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “مباشر إنترناشيونال” بحصة سوقية 4.3% وقيمة تداول 29.2 مليار جنيه، وحجم 13 مليار ورقة مالية .

وفي المرتبة السابعة حلت شركة “عربية أون لاين” بحصة سوقية 4.3% وقيمة تداول 28.7 مليار جنيه، وحجم 9.9 مليار ورقة مالية، وفي المركز الثامن “بايونيرز” بحصة سوقية 4.2% وقيمة تداول 28.4 مليار جنيه وحجم 12.7 مليار ورقة مالية .

أما في المركز التاسع فقد جاءت شركة “تايكون للوساطة” بحصة سوقية 2.3% وبقيمة تداول 15.4 مليار جنيه، وعدد 7.4 مليار ورقة مالية.

وأخيرًا وفي المركز العاشر وفقًا لرصد “المال” جاءت شركة “سيجما” بحصة سوقية 2.2% وقيمة تداول 14.7 مليار جنيه، وحجم 6.7 مليار ورقة مالية .