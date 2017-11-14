حصص التحالف المصرفى لتمويل المراكبى للصلب

❐ «الأهلى» يحتفظ بـ%46.6 من القرض.. و70 مليونا لكل من «الأهلى الكويتى» و«الاستثمار العربى» و«التنمية والعمال» محمد سالم وقعت شركة المراكبى للصلب، أمس، على العقود النهائية لاقتراض 510 ملايين جنيه من تحالف مصرفى مكون من 5 بنوك، بغرض مقابلة نح

❐ «الأهلى» يحتفظ بـ%46.6 من القرض.. و70 مليونا لكل من «الأهلى الكويتى» و«الاستثمار العربى» و«التنمية والعمال»

محمد سالم

وقعت شركة المراكبى للصلب، أمس، على العقود النهائية لاقتراض 510 ملايين جنيه من تحالف مصرفى مكون من 5 بنوك، بغرض مقابلة نحو %65 من التكلفة الاستثمارية لتدشين خط إنتاج حديد تسليح جديد بمصنعها فى 6 أكتوبر.

ويضم التحالف المصرفى كلا من ( الأهلى، الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى، التنمية والعمال، العقارى المصرى، مصر إيران ).

وقال شريف رياض، رئيس تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، إن الأجل الزمنى للقرض 7 سنوات متضمنة فترة سماح 6 أشهر للسحب أو الاستخدام.

وأضاف – فى تصريح لـ «المال» – أن «المراكبى» تعتمد على التمويل فى مقابلة %65 من تكلفة إنشاء وتشغيل خط لدرفلة مربعات البليت لإنتاج حديد التسليح، بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا، بإجمالى تكلفة استثمارية تقديرية 780 مليون جنيه.

ويلعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل، وبنك الحسابات، ومسوق القرض ، وتولى تغطية شريحة 238 مليون جنيه، تعادل %46.7 من التمويل، وتم توزيع باقى الحصص بواقع 70 مليون جنيه شريحة متساوية لكل من البنك الأهلى الكويتى والاستثمار العربى والتنمية الصناعية والعمال، و50 مليونا للبنك العقارى المصرى، و12 مليونا لبنك مصر إيران.

وكانت «المراكبى» أعلنت بداية العام الجارى، عن سعيها إلى إنشاء الخط الجديد، وتمت ترسية الأعمال على شركة «sms» الألمانية، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2019.

من المعروف أنه قد سبق للشركة الحصول على تمويل سابق من التحالف المصرفى ذاته، مطلع 2014، بقيمة 510 ملايين جنيه أيضا، مقررا الانتهاء من سداده عام 2020.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة سحب الدفعات الأولى للقرض فور استكمال الشروط المسبقة للسحب.

وتأسست المراكبى للصلب أواخر 2011 ويبلغ رأسمالها المصدر 150 مليون جنيه والمدفوع 105 ملايين، ويرأسها المهندس حسن المراكبى، الذى يمتلك نحو %50 منها.