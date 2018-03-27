حصص الاستثمار القومى فى 7 شركات ضمن الطروحات الحكومية

أحمد عاشور قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، تضم 7 شركات يساهم فيها البنك بحصص متفاوتة، من إجمالى 23 شركة تم الإعلان عنها.وأضاف لـ«المال» أن قائمة الشركات التى سيتخارج منها «الاستثمار القوم

أحمد عاشور

قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، تضم 7 شركات يساهم فيها البنك بحصص متفاوتة، من إجمالى 23 شركة تم الإعلان عنها.

وأضاف لـ«المال» أن قائمة الشركات التى سيتخارج منها «الاستثمار القومى» سواء بنسبة كاملة أوجزئيا، تضم «أبوقير» للأسمدة، و«سيدى كرير» للبتروكيماويات، والمصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته «إيثيدكو» و«إى فاينانس» و«الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة” والمصرية لإنتاج الألكيل «إيلاب»، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأكد أن الاستقرار على الحصص المقرر طرحها فى كل شركة، ستكون من سلطات عمروالجارحى، وزير المالية، باعتباره مقرر اللجنة الحكومية المسئولة عن البرنامج، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، حسب اعتبارات السوق، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم .

ويساهم “الاستثمار القومي” فى “سيدى كرير” بنسبة %6،92، و«إيلاب» بواقع %34،15، و«إيثيدكو» بنحو%14، وحصة أغلبية فى «إى فاينانس» بنسبة %70، و%10 فى «الوادى للصناعات الفوسفاتية»، إلى جانب %24،88 من أبوقير للأسمدة، ولا تتوافر بيانات عن مساهمات البنك فى “مدينة نصر للإسكان”.

وكانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس بنك الاستثمار القومى، فأعلنت فى وقت سابق، أن البنك يستهدف طرح حصص فى مابين11 إلى 13 شركة فى البورصة، بالتنسيق مع وزير المالية.

وتتوقع الحكومة جذب مايقرب من 80 مليار جنيه، من برنامج الطروحات، على أن يتم استغلال الحصيلة فى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة ودعم الموازنة العامة للدولة.

فى سياق آخر، أعلن «منتصر» أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عرضت فى خطاب رسمى منذ أيام قطع أراضى مملوكة لها لمبادلتها مقابل مديونية تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه مستحقة للبنك، لافتا إلى أنها ليس لديها رغبة فى أن تتضمن المبادلة التنازل عن أسهم فى شركات لصالح البنك.

وكشفت «المال» فى وقت سابق عن تفاصيل المفاوضات التى يجريها الاستثمار القومى، مع شركات وجهات حكومية لتسوية مديونية مستحقة للبنك بإجمالى 50 مليار جنيه، كان من بينها الاستحواذ على حصص من أسهم شركات تابعة لـ«القابضة الغذائية» وأراض مملوكة للشركة القابضة للغزل وأخرى للهيئة الوطنية للإعلام.