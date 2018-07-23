حصر 61 ألف طن خردة بالسكك الحديدية لبيعها وزيادة العوائد المالية

المال -خاصاجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى والخاصة بحصر وتسعير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في الخردة لزيادة عوائد السكك الحديدية المادية والتي تضم ممثلين من أكثر من جهة حكومية معنية، بالاضافة الى مسئولى الهيئة.واستعرض المهندس سيد سالم ر

المال -خاص

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى والخاصة بحصر وتسعير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في الخردة لزيادة عوائد السكك الحديدية المادية والتي تضم ممثلين من أكثر من جهة حكومية معنية، بالاضافة الى مسئولى الهيئة.

واستعرض المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية الأعمال التى قامت بها اللجنة من حصر كميات الخردة والتي بلغت 61 ألف طن وذلك من خلال حصرها لـ 39 موقعا تابعا لهيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية واستمر عملها أكثر من شهرين، كما عرض رئيس الهيئة الطرق المختلفة للتخلص من الخردة والإجراءات غير التقليدية التي سيتم تنفيذها فى طرق الإعلان والبيع لهذه الخردة بحيث تحقق أعلى عائد مادي للهيئة خاصة أن هذه الكمية تعتبر هى الأكبر من الخردة التى تم بيعها فى تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

وأكد وزير النقل أهمية عمل اللجنة نظرا لحاجة السكك الحديدية الماسة لزيادة عوائدها المالية خاصة فى ظل ضعف إيرادات الهيئة بالمقارنة بتكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار وتكلفة خطط التطوير، مشيرا الى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة كبيرة لاستغلال كل ممتلكات الهيئة على مستوى الجمهورية وأنها تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد.