حصر 3756 مزرعة إنتاج حيوانى فى 4 محافظات

الصاوى أحمدانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من أعمال رفع قواعد البيانات والإحداثيات لمزارع الإنتاج الحيوانى الصغيرة والمتوسطة، فى 4 محافظات خلال العام الجارى، متضمنة تسجيل كل المعلومات عنها لتيسير التعامل مع الأوبئة التى تظهر فى فصل الشتاء.وأكد تقرير صادر عن «الزراعة»

الصاوى أحمد

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من أعمال رفع قواعد البيانات والإحداثيات لمزارع الإنتاج الحيوانى الصغيرة والمتوسطة، فى 4 محافظات خلال العام الجارى، متضمنة تسجيل كل المعلومات عنها لتيسير التعامل مع الأوبئة التى تظهر فى فصل الشتاء.

وأكد تقرير صادر عن «الزراعة» أنه لأول مرة يتم اللجوء إلى أجهزة المسح الجغرافى «GPS» التى تعتمد على تقنيات التليفون المحمول «Mobile Application» فى الحصر، وذلك لوضع قاعدة بيانات تمثل خريطة إلكترونية للثروة الحيوانية فى مصر، لمواجهة الأمراض الوبائية بفاعلية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عملية حصر المزارع وتسجيلها بقاعدة البيانات التى استحدثتها «الوزارة» وذلك فى محافظات البحيرة والمنوفية وأسيوط والأقصر، وذلك بالتعاون بين مديريات الطب البيطرى وجمعية «مصر الخير».

وبحسب بيانات الحصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد المزارع 3756 مزرعة، فى المحافظات الأربع احتوت على 158 ألف رأس ماشية، موزعة بين 40 ألف رأس «أبقار» و 118 ألف رأس «جاموس» مع وجود طاقات متبقية (غير مستغلة ) أو فراغات بقيمة 510 آلاف رأس للنوعين.

من جانبها قالت د. منى محرز، نائب وزيرالزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، إن وزارة الزراعة بدأت خطة متكاملة لمواجهة الأمراض الوبائية عبر شقين الأول : إعداد خريطة إلكترونية عن القطاع فى مصر بواسطة رفع معلومات عن القطاع عبر قاعدة بيانات إلكترونية، والثانى: عبر لجان التحصين الوقائى التى تنفذ حاليا المرحلة الثانية من الوقاية ضد مرض الحمى القلاعية فى المحافظات.

وأضافت أن عمليات الحصر ورفع قواعد البيانات لا تزال جارية فى 9 محافظات أخرى، هى كفر الشيخ والجيزة والفيوم وبنى سويف وقنا وسوهاج وأسوان والإسماعيلية والشرقية، ليصل إجمالى عدد المحافظات التى وقع الاختيار عليها لـ13.

وأشارت إلى أن خطة الخريطة الإلكترونية لقطاع الثروة الحيوانية، تستهدف سرعة القضاء على مرض الحمى القلاعية، عبر الاستجابة السريعة لتوفير الأمصال واللقحات فى حالة اكتشاف إحدى البؤر المصابة.

وأظهرت نتائج رفع الإحداثيات، أن محافظة البحيرة بها 895 مزرعة إنتاج حيوانى تحتوى على 16 ألف بقرة و52 ألف جاموسة، والمنوفية 21 ألف مزرعة تضم 13 ألف بقرة و22 ألف جاموسة وأسيوط 1200 مزرعة تضم 8 آلاف بقرة و37 ألف جاموسة والأقصر 624 مزرعة بها 1800 بقرة و6000 جاموسة.

وكشفت محرز أنه تم حتى الآن، تحصين نحو 3 ملايين رأس ماشية منذ انطلاق هذه المرحلة فى 11 نوفمبر الماضى، على مستوى الجمهورية، وجار عمليات التحصين فى مختلف المحافظات، حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وأطلقت «الزراعة» مشروع الخريطة الإلكترونية للتنبؤ بالأمراض الوبائية والمعدية، التى تصيب الحيوان وإنشاء مركز وثائق ومعلومات إلكترونية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى أكتوبر 2015 وذلك لسرعة مواجهة مرض الحمى القلاعية، وتوفير قاعدة بيانات عن أعداد المزراع فى كل منطقة على حدة، وبالتالى سرعة التدخل لحصار المرض.