حصر التعديات على أراضي المليون و500 فدان بالكامل

-الريف المصري: تقنين الأراضي المستصلحة والمستزرعة فقط- طالبنا الشركات بملفات كاملة عن النشاط الزراعي لدراسته الصاوي أحمد:أكد المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد أن شركته طلبت من الشركات الزراعية والافراد ملفات كاملة عن المساحة والمحاصيل المنزرعة وعدد الآبار وعمقها ومعدلات ال

-الريف المصري: تقنين الأراضي المستصلحة والمستزرعة فقط



– طالبنا الشركات بملفات كاملة عن النشاط الزراعي لدراسته

الصاوي أحمد:

أكد المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد أن شركته طلبت من الشركات الزراعية والافراد ملفات كاملة عن المساحة والمحاصيل المنزرعة وعدد الآبار وعمقها ومعدلات السحب منها وذلك لتقنين أوضاعها تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بضرورة القضاء علي ظاهرة التعدي على أراضي الدولة وتفاقم وضع اليد.





وأشار حنورة في تصريحات لقناة extranews إلى أن شركة الريف المصري الجديد تلقت 34 ملفا من منطقة المغرة تطالب بتقنين ٨٠ألف فدان وما تم زراعته هو ١٤ألف فدان .

وأوضح حنورة أن الشركة ستقوم بحصر التعديات على أراضي الدولة في مشروع المليون و500 فدان في ١لمنطقة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والمساحة العسكرية والشرطة والجيش.