حصر احتياجات محافظات الصعيد من الأسمدة الصيفية

■ رئيس الإدارة المركزية: سرعة الاستجابة لمطالب المزارعين بتوجيه الحصص إلى الأكثر تضررًاالصاوى أحمد قرر وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت جرد مخازن الأسمدة بالجمعيات الزراعية وذلك فى خطوة لحصر ما تم صرفه للموسم الصيفى والاحتياجات القائمة والاطلاع على ضوابط ومستندات الصرف فى الفت





■ رئيس الإدارة المركزية: سرعة الاستجابة لمطالب المزارعين بتوجيه الحصص إلى الأكثر تضررًا

الصاوى أحمد



قرر وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت جرد مخازن الأسمدة بالجمعيات الزراعية وذلك فى خطوة لحصر ما تم صرفه للموسم الصيفى والاحتياجات القائمة والاطلاع على ضوابط ومستندات الصرف فى الفترة الماضية.

يأتى ذلك لحصر العجز فى المقررات فى كل جمعية، إثر تصاعد شكاوى المزارعين من صعوبة الحصول على الأسمدة المدعمة فى توقيت مناسب واللجوء للسوق السوداء التى تكبد المزارعين أموالا طائلة بوصول الطن إلى 5400 جنيه لليوريا و5300 للنترات.

أكد المهندس محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة لـ«المال»، أن هناك لجانًا قامت بالمرور الميدانى على عدة جمعيات زراعية فى الصعيد والوجه البحرى لتحديد احتياجات كل جمعية من الحصص تمهيدا لتوجيه كميات لها فى أقرب تسليمات أسمدة يتم تحديدها من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة خلال اجتماعاتها الدورية.

وتم صرف ما يزيد على المليون طن من الأسمدة الصيفية من إجمالى 2.5 مليون احتياجات الموسم الصيفى وهى أقل من النصف، ويستمر الموسم حتى سبتمبر المقبل وبدأ فى مارس الماضي.

وأوضح يوسف أن لجان الحصر بدأت العمل فى قرى سوهاج والدقهلية، وفى المستقبل سيتم التوجه للمنيا واسيوط كما تم الأنتهاء من زيارة الجمعية التعاونية الزراعية بقرى مركز بلقاس فى الدقهلية وقرى مركز البلينا فى سوهاج خلال الأسبوع الجارى وأن هذه اللجان مستمرة إلى الانتهاء من عملية الجرد وحصر الاحتياجات فى كل جمعية وسرعة توجيه جداول التسليمات للجمعيات التى تواجه عجزا شديدا.

ولفت إلى أن اللجنة الزراعية تقوم بمعاينة كل الجمعيات على نطاق المركز فعلى سبيل المثال جولة محافظة الدقهلية شملت قري شرقية المعصرة وباقة الشوربجى والسبعة وأبوشريف بناحية شرقية المعصرة والمنشر والنخاسين وكردود وأبوشرف وغيرها من قرى مركز بلقاس محافظة الدقهلية لمتابعة الحصر النهائى للزراعات الصيفية موسم 2018.

وأعلن الدكتور وزير الزراعة – مؤخرا – أن هناك تفاوتا فى عمليات صرف الأسمدة بين المحافظات، فبعضها يعانى عجزا يصل إلى %70 بينما يتقلص ذلك العجز لأقل من %10 فى محافظات أخرى، مطالبا من الإدارات بسرعة معالجة ذلك الخلل.

من جانبه أكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى لـ«المال»، أن اللجان المرورية التابعة للوزارة تتابع حاليا صرف الأسمدة الأزوتية المدعمة للموسم الصيفى 2018، والالتزام بقواعد وضوابط ومستندات الصرف والمقررات السمادية لكل محصول.

وأوضح أن جميع الأسمدة متوافرة بالجمعية، كما يتم أيضا المرور علي زراعات القطن فى محافظات الوجه البحرى متخللة جولات الجمعيات المخصصة للرقابة على حصص الأسمدة.

يذكر أن وزارة الزراعة وافقت قبل أيام على زيادة سعر طن الأسمدة المدعمة بقيمة 90 جنيها ليصل اليوريا المدعم إلى 3290 جنيها والنترات 3190.

وأعلن أبوستيت، خلال جلسة نقاشية فى مركز البحوث الزراعية الأسبوع الماضى، أن هناك بعض الشركات الخاصة تورد حصتها كاملة لوزارة الزراعة، والبعض الآخر لم يلتزم.

وأضاف الوزير أنه أرسل خطابات رسمية لكل الشركات حتى تلتزم بحصتها، وهى %55 من إنتاجها، لافتا إلى أنه اعتبارا من شهر يوليو الجارى، لن يتم إصدار شهادات للشركات بالتصدير إلا بعد الوفاء بمتطلبات السوق المحلية.