حصر أسر محافظة بورسعيد وتوزيعهم على الوحدات الصحية لتطبيق التأمين الصحي

أمانى العزازىكشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قيام المحافظة بحصر للأسر بالمحافظة، وتوزيعهم على الوحدات الصحية، وكل وحدة صحية سيسجل بها 20 ألف مواطن، وستخدم كل وحده مطورة 4 آلاف أسرة، بمعدل خمس أفراد للأسرة الواحدة.منوها بأن المستشفيات ستكون نوعين: مستشفيات تقدم جميع التخصصات، المستشفيا

أمانى العزازى



كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قيام المحافظة بحصر للأسر بالمحافظة، وتوزيعهم على الوحدات الصحية، وكل وحدة صحية سيسجل بها 20 ألف مواطن، وستخدم كل وحده مطورة 4 آلاف أسرة، بمعدل خمس أفراد للأسرة الواحدة.

منوها بأن المستشفيات ستكون نوعين: مستشفيات تقدم جميع التخصصات، المستشفيات العامة سابقا مثل مستشفى بورسعيد العام، الزهور، التضامن، بورفواد، ومستشفيات أحادية أو ثنائية التخصص مثل النساء والولادة، والرمز، والصحة النفسية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بما تشهده بورسعيد من طفرة طبية غير مسبوقة خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل العام الجاري.

جاءت تصريحات المحافظ فى إطار جولته التفقدية بصحبة وزير الصحة اليوم ببورسعيد لتفقد استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وتشمل بورسعيد العام، وبورفؤاد، ووحدات الرعاية الأولية ومنها: الجوهرة، العلاج الطبيعى، فاطمة الزهراء، والتعاونيات.

وكان الوزير قد أكد خلال الجولة الانتهاء من تطوير مستشفى بورفؤاد العام مطلع شهر أغسطس القادم، بتكلفة بلغت 300 مليون جنية للتجهيزات والإنشاءات.

ووجه وزير الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير فى الموعد المحدد، مشددا على المتابعة الدورية لكل الأعمال.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى بعد تطويرها ستضم 111 سريرا، و19 سرير رعاية مركزة، و28 جهاز غسيل كلوى، و25 حضانة للأطفال، و4 غرف عمليات، و3 معامل، و2 منظار جراحى، و3 عيادات خارجية، فضلا عن بنك دم تجميعى، وإشعات مقطعية، دوبلار، وماموجرام، وأشعة سينية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه تم تجهيز المستشفى وفقا للكود العالمى لبناء المستشفيات، مضيفا أنه سيتم ميكنة المستشفى بالكامل.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأن اختيار المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها كأولي المحافظات على مستوى الجمهورية يؤكد مدى الإمكانيات الطبية والبشرية التي تمتلكها المحافظة في المجال الطبي، وكذلك البنية التحتية، مشيرا بأن ما يتحقق على أرض الواقع هو حلم كنا نسعى إلى تحقيقه.

وأضاف بأن هناك متابعة يومية لمعدلات العمل من أجل سرعة إنجاز أعمال التطوير والمنشآت الجديدة، وذلك لسرعة الانتهاء في الموعد المحدد.

يذكر أن أعمال تطوير تتضمن رفع كفاءة 22 وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء 18 وحدة جديدة.