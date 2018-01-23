حصرى .. عائد وشروط شهادة بلادى بالإسترلينى التى وافق عليها المركزى

كتب- محمد سالم وسيد بدر:تعتزم البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي ومصر والقاهرة" إطلاق شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني للأفراد المصريين المتواجدين بالمملكة المتحدة وأبنائهم القصر خلال أيام .وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبيد، في بيان أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي وافق على طل



كتب- محمد سالم وسيد بدر:

تعتزم البنوك الحكومية الثلاثة “الأهلي ومصر والقاهرة” إطلاق شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني للأفراد المصريين المتواجدين بالمملكة المتحدة وأبنائهم القصر خلال أيام .

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبيد، في بيان أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي وافق على طلب الوزارة بإصدار الشهادة للمصريين ببريطانيا .

وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، أن الشهادة سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة ويبلغ العائد عليها 1% لأجل عام و 1.25% لأجل 3 سنوات و 1.375% لأجل 5 سنوات

أوضح في تصريحات لـ”المال” أن الشهادة ستكون بنفس شروط شهادة بلادي بالدولار واليورو التي أطلقها البنك المركزي في فترة سابقة على تعويم العملة المحلية .

وأطلق البنك المركزي في الربع الأول من عام 2016 شهادة بلادي بالعملات الأجنبية باليورو والدولار الأمريكي والدولار الإسترالى ضمن سعيه لجذب تحويلات المصريين بالخارج في ظل أزمة نقص العملة التي كانت تعاني منها الدولة قبل تعويم العملة المحلية .

ووفقًا لشروط الشهادة فإنه يتم شرائها بقيمة 100 دولار ومضاعفاتها وتصل نسبة الفائدة 3.5% على الشهادة بالدولار الأمريكي لأجل عام، ويصرف العائد كل 6 شهور، بينما يصل العائد إلى 4.5% للشهادة أجل 3 أعوام، و5.5% للشهادة أجل 5 أعوام.

بينما يسجل سعر الفائدة على الشهادة باليورو 2% لأجل عام، و3% لأجل 3 أعوام، و3.5% لأجل 5 أعوام، ويتم احتساب العائد في اليوم التالي للشراء.

وتعهد البنك المركزي عقب إطلاق الشهادة لمالكي الشهادات الحق فى تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكى إلى حساب العميل خارج مصر، إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل.

وحققت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الماضي بعد تعويم العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار بأكثر من 100%، وارتفعت إلى 26 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، وفقًا لتصريحات سابقة لهشام جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.