حصة هيونداي وكيا في السوق الأمريكية تتجاوز 10% خلال النصف الأول

ارتفعت الحصة السوقية المجمعة لشركة هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا في النصف الأول من العام مقارنة بالعام السابق، وتمكنت من البقاء فوق نطاق 10%، وسط انتعاش الطلب والإنتاج، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت حصة هيونداي وكيا الإجمالية 10.6% في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة أوتوموتيف نيوز، ومقرها الولايات المتحدة.

وشهدت هيونداي وكيا ارتفاعًا في حصتهما السوقية المجمعة إلى أعلى من 10% لأول مرة في العام الماضي، وحافظتا على هذا المستوى في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

واستحوذت هيونداي على 5.5%، بما في ذلك علامتها التجارية المتميزة “جينيسيس”، بينما استحوذت كيا على 5.1%.

وجاءت شركة جنرال موتورز في المركز الأول بنسبة 16.7%، وتليها شركة تويوتا موتور بنسبة 13.5%، وفورد موتور بنسبة 13%.

واحتلت هوينداي وكيا معًا المركز الرابع في القائمة، متفوقتين على ستيلانتيس التي سجلت 10.5%.

وباعت هيونداي وكيا مجتمعتين 820,180 سيارة في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام، بزيادة 16.7% من 702,875 سيارة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.