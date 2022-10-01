حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر تقفز إلى 27.7% خلال 8 أشهر (جراف)

قفزت حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر إلى 27.7%، مسجلة نحو 30 ألفًا و532 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها 23% بإجمالى بيع 31 ألفًا و786 مركبة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت العلامة التجارية «شيري» مبيعات السيارات الصينية في مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 14 ألفًا و376 مركبة.

وحلت «إم جي» في المرتبة الثانية بإجمالى نحو 9 آلاف و514 سيارة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بواقع 3293 مركبة.

وجاءت «شانجان» في المرتبة الرابعة مسجلة 1160 وحدة، أعقبتها «هافال» في المركز الخامس بنحو 1071 سيارة.

وحصدت «جيلي» المرتبة السادسة بعدما حققت بيع 1008 مركبات، تلتها «بريليانس» في المركز السابع بواقع 110 وحدات.

يشار إلى أن ما يقرب من 9 علامات صينية مطروحة داخل السوق المحلية هي «جيتور، وجلوري، وبايك، وجاك، وساوايست، وكايي، ودونج فينج – فورثينج، وبيستيون»، لم يفصح وكلائها المحليين عن حجم مبيعاتهم لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

«شيري أريزو 5» تقود مبيعات السيارات الصينية في مصر

قادت «شيري أريزو 5» مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسويق 4649 مركبة، تلتها «تيجو 3» في المركز الثاني بإجمالى 4241 سيارة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت «إم جي 5» فى المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 3817 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 7» في المركز الرابع بواقع 3770 مركبة.

وتمركزت «BYD F3» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر مسجلة نحو 3293 مركبة، خلال تلك الفترة.

وظهرت «إم جي ZS» في المرتبة السادسة بعدما تمكنت من بيع 2390 مركبة، تلتها «MG6» فى المركز السابع بواقع 1556 سيارة.

وحصدت «إم جي HS» المرتبة الثامنة بإجمالى بيع 1445 مركبة، تلتها «شيري تيجو 7 برو» في المركز التاسع بنحو 1197 سيارة.

وحلت «هافال H6» في المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من بيع 653 سيارة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.